Diyetisyenden uyarı! "Bayramda öğünlerinizi planlarken mutlaka bunu yapın"

BAYRAM KAHVALTISINDA YEMEKLERİ YAVAŞ YEMEYE ÖZEN GÖSTERİLMELİ Ramazan ayında en çok özlenen öğünün kahvaltı olduğuna dikkat çeken Dyt. İpek, "Bu da bayram sabahı masasında porsiyon kontrolünde zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Burada katı bir uygulamaya gitmektense öncelikle yemekleri yavaş yemeye, iyi çiğnemeye özen göstermek gerekir. Bunun yanı sıra, yemekten hemen sonra aşırı su tüketiminden, meyve veya tatlıdan uzak durmak yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.





ŞERBETLİ TATLILARI FAZLA TÜKETMEYİN

Tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dyt İpek, "Bayramın vazgeçilmez tercihi şerbetli tatlılar miktarı abartıldığı takdirde sadece kısa sürede kilo alımına değil, mide yanmaları, reflü, gastrit, kabızlık problemlerine yol açabilir. Tatlı ayrı bir öğün olarak aç karnına tercih edilmelidir. Tatlı tüketiminizi hava kararmadan önce bitirin, akşam yemeğinin hafif olmasına özen gösterin. Örneğin; ekmek ve pilav grubu tercih etmeyin. Yemek yemeye duyulan özlem ile sürekli yemek yeme eğilimi su tüketimini geri planda bırakabilir. Ayrıca suyun eksikliğinden doğan susuzluk sinyali beyinde açlıkmış gibi hissedilebilir ve yiyeceklerin aşırı tüketimine neden olabilir. Günde yaklaşık 2,5 litre su, yemeklerden 15 dakika önce ve yemeklerden 1 saat sonra olacak şekilde tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.