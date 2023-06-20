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Diyetisyenden yaz ayları için beslenme önerileri! Özellikle buna çok dikkat edilmeli...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte havaların ısınması bireylerde hem daha fazla sıvı alma ihtiyacına neden olurken, iştahın kapanması ise öğün atlamalara neden olabiliyor. Bu durum karşısında uyarılarda bulunan Diyetisyen Gülben Uç, yaz aylarında neleri daha çok tüketmemiz gerektiğini ve uzak durmamız gereken gıdaları anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:28
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Diyetisyenden yaz ayları için beslenme önerileri! Özellikle buna çok dikkat edilmeli...

Havaların ısınmasıyla birlikte Diyetisyen Gülben Uç, sağlıklı beslenme ve su tüketimi hakkında bilgi verdi.


Yazın dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin su tüketimi olduğunu vurgulayan Diyetisyen Gülben Uç, "Artan sıcaklarla birlikte vücuttan sıvı atımı arttığı için günlük ortalama 3 litre su tüketmeliyiz. Diğer soğuk içereceklerin tüketimine de yine dikkat edilmelidir. Özellikle kalorisi yüksek şekerli ve asitli içeceklerin yerine daha çok ev yapımı soğuk içecekler ve meyve suları tercih edilmelidir. Yazın en çok görülen problemlerden birisi ise öğün atlamaktır. Çok sıcaklarda iştah kapanmasıyla birlikte öğün atlanması durumunda kan şekeri dengesizliği oluşur. Sonrasında kalorili besinlere yönelim artar. Bu durumda güne yulaflı yiyecekler veya süt meyve ikilisi ile başlanabilir. Öğlen ve akşam da daha çok fresh salataları tercih edebiliriz. Onlara da yine bitkisel ve hayvansal protein kaynaklarını ekleyip daha da zenginleştirebiliriz. Özellikle bu dönemde balık tüketemeyenler için zengin Omega 3 kaynağı semiz otu tüketimi de önem kazanmaktadır" diye konuştu.


Yaz meyvelerini tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uç, "Onun da fazlasının yağ olarak depolandığı unutulmamalıdır. Günde maksimum 2-3 porsiyon meyve tüketimine önem verilmelidir. Sıcaklarla birlikte gelen hareket kısıtlılığı var. Bu durumda da özellikle akşam yemekten sonra 30 dakika yürüyüşlerle aktiflik sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

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