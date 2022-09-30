Diz ağrısını hafife almayın! Geri dönüşü olmayan hasara yol açıyor...

Halk arasında genellikle sporcu yaralanması olarak bilinenin aksine menisküs yırtığı herkeste yaşanabilmektedir ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Menisküs diz ekleminin uyumunu sağlayan, diz içindeki basıncı düzgün bir şekilde yüzeye yayan ve dizde yük taşıma kapasitesi olan bir dokudur. Diz eklemindeki kıkırdakları koruması en önemli görevidir. Eklem fonksiyonlarının sorunsuz devamı için vazgeçilmezdir.

Menisküs yırtılmaları belirtileri;

Günlük aktivitelerde ağrı

Dizde şişlik ve sertlik

Yırtığın boyutuna göre dizlerde kilitlenme, takılma, boşalma ve klik sesi gibi şikayetler olur.

Dizde ağrısı olan her hasta menisküs yırtığı açısından değerlendirilmelidir. İyi bir hasta hikayesi ve diz muayenesi menisküs yırtığının diğer diz problemlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlar.

Menisküs yırtıkları tedavi edilmediği takdirde diz ekleminde kıkırdak dokularda kalıcı hasara ve artroz dediğimiz geri dönüşsüz dejeneratif diz hastalıklarına sebep olur. Bu hasarlar oluşursa hastanın daha ağır ve komplike ameliyat geçirmesi gerekebilir.

Her menisküs yırtığı vakasında basit veya ilaçla tedavi yöntemleri yeterli gelmeyebilir.Yırtığın büyük veya geniş olduğu,dengesizliğe yol açtığı yada kilitlenme belirtilerine neden olduğu vakalarda menisküsü onarmak veya çıkarmak için ameliyat gerekir.Çünkü menisküs yırtığı tamir edilmedikçe kendi kendine kaynayabilen bir doku değildir.

Menisküs dokusunun önemi ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması ile iyileşme şansı yüksek olan ve iyileştikten sonra fonksiyon görebilecek yırtıkların tamiri önemli hale gelmiştir.