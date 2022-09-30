Diz ağrısını hafife almayın! Geri dönüşü olmayan hasara yol açıyor...

Menisküs diz ekleminin uyumunu sağlayan, diz içindeki basıncı düzgün bir şekilde yüzeye yayan ve dizde yük taşıma kapasitesi olan bir dokudur. Diz eklemindeki kıkırdakları koruması en önemli görevidir. Eklem fonksiyonlarının sorunsuz devamı için vazgeçilmezdir.
Halk arasında genellikle sporcu yaralanması olarak bilinenin aksine menisküs yırtığı herkeste yaşanabilmektedir ve mutlaka tedavi edilmelidir.
Menisküs yırtılmaları belirtileri;
Dizde ağrısı olan her hasta menisküs yırtığı açısından değerlendirilmelidir. İyi bir hasta hikayesi ve diz muayenesi menisküs yırtığının diğer diz problemlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlar.
Menisküs yırtıkları tedavi edilmediği takdirde diz ekleminde kıkırdak dokularda kalıcı hasara ve artroz dediğimiz geri dönüşsüz dejeneratif diz hastalıklarına sebep olur. Bu hasarlar oluşursa hastanın daha ağır ve komplike ameliyat geçirmesi gerekebilir.
Her menisküs yırtığı vakasında basit veya ilaçla tedavi yöntemleri yeterli gelmeyebilir.Yırtığın büyük veya geniş olduğu,dengesizliğe yol açtığı yada kilitlenme belirtilerine neden olduğu vakalarda menisküsü onarmak veya çıkarmak için ameliyat gerekir.Çünkü menisküs yırtığı tamir edilmedikçe kendi kendine kaynayabilen bir doku değildir.
Menisküs dokusunun önemi ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması ile iyileşme şansı yüksek olan ve iyileştikten sonra fonksiyon görebilecek yırtıkların tamiri önemli hale gelmiştir.
Menisküs yırtıklarının cerrahi olarak onarılmasında en önemli kıstas yırtık yerleşimidir. Menisküsün beslenmesi zengin bölgedeki 1 cm'den büyük yırtıklar, cerrahi tamir için ideal bir endikasyon oluşturur. Yırtık tipi de onarım endikasyonlarını etkiler.
Menisküs yırtıklarının akut dönemde tamir edilmeleri daha iyi sonuç vermektedir. Menisküsün alınması ve menisküs onarımının sonuçlarını karşılaştıran çalışmalarda klinik açıdan menisküsün korunmasının daha üstün olduğu gösterilmiştir. 13 yıllık takip süresine sahip çalışmalarda, menisküs onarımı yapılan hastaların %80'inde normal diz fonksiyonu elde edilmiştir. Ayrıca parsiyelmenisektomi sonuçları kontakt basıncın arttığını göstermiştir.
Op. Dr. Hilmi Karadeniz,''Artroskopikmenisküs tamirinden sonra gerek onarım tekniklerindeki ilerlemeler gerekse eklem kıkırdağının korunmasında menisküs tamirlerinin uzun dönemde saptanan daha yararlı sonuçları, parsiyelmenisektomiendikasyonlarının azalmasına yol açmıştır. İyileşme şansı yüksek olan ve iyileştikten sonra fonksiyon görebilecek menisküs yırtıkları ortalama 30 dakika süren ameliyatlarla tamir edilmeye başlanmış olup daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.''dedi.