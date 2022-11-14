Doç. Dr. Turan açıkladı! "Her 10 kişiden 1'inde görülüyor! Bu hastalık hayatınızı tehdit edebilir"

Ayrıca 541 milyon yetişkin, Tip 2 diyabet geliştirme riski altındadır. 1,2 milyondan fazla çocuk ve ergen (0-19 yaş) Tip 1 diyabetle yaşıyor. Türkiye'de de hastalığın görülme sıklığı dünya ile paralel giderek artmaktadır. 1998'de yapılan TURDEP -1 çalışmasına göre diyabet prevelansı yüzde 7,2 iken 2010'daki TURDEP-2'de ise oran yüzde 13,7'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

TİP 2 DİYABET DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Doç. Dr. Turan, genel olarak üç tip diyabet olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı: "Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet ve gebelikle ilişkili gestasyonel diyabet vardır. Tip 1 diyabet, pankreasın otoimmün nedenli insülin üreten hücrelerinin harabiyeti ile gelişir. Harabiyet yüzde 80'nin üzerinde olunca diyabet kliniği ortaya çıkar. Hastalar daha genç yaştadır, zayıflardır ve tedavide insülin kullanmak zorundadırlar. Tip 2 diyabet ise tüm diyabet formlarının yüzde 90'ını oluşturur. Yaş, obezite, genetik, sedanter (hareketsiz) yaşam ile ilişkili insülin etkisinde azalma ile ortaya çıkar. Hastalar daha şişman ve ileri yaştadır. Yaşam tarzı değişikliği, ağızdan ilaçlar ve gerektiğinde insülin tedavide kullanılır. Gebelik diyabeti özellikle gebeliğin son haftalarında ortaya çıkar ve gebelikten sonra çoğunlukla kaybolur."