Doğal antibiyotik olarak biliniyor! Tüketirken dikkat

Geçmiş yıllardan bu yana dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olarak yemeklere lezzet veren, binlerce yıldır da ilaç olarak kullanılan ve halk arasında "doğal antibiyotik" olarak bilinen sarımsak hakkında Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, sağlığa birçok faydası bulunduğunu ifade etti. Eda Balcı ayrıca sarımsağın özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında etkili bir besin olduğunu ve antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu belirtti.



"BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR"

Balcı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan besinlerden biri olan sarımsağın özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin herkes tarafından tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sarımsağın sağlığa diğer faydaları ise; kolesterol seviyelerini düşürür. Yaraları iyileştirir. Diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenler. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanserden koruyucu etkisi vardır" dedi.