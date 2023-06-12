Doğru güneş gözlüğü kullanmak bu hastalığa karşı koruyor! Sağlıklı gözler için...

MİNERAL MATERYALLER DAHA KALİTELİ Güneş gözlüğü camlarının temel olarak organik (plastik) ve inorganik (mineral cam) materyallardan yapıldığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli, "Cam materyalden yapılanların, gözlük çerçeveleri üzerinde daha ağır olması ve kırılgan yapıları nedeniyle işlenmesi zor olduğu için günümüzde organik materyallerden yapılan güneş gözlüklerinin hafif olması bir avantaj iken, inorganik (mineral) materyalden yapılan güneş gözlüklerinin görüntü kalitesi açısından daha üstün olduğu unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

ÇERÇEVE BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ KAŞ HİZASINDA OLMALI Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri de hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Çekmeceli "Güneş gözlüğünde çerçeve seçimi ise kişinin kendi zevkine bağlı olmak ile beraber, yuvarlak yüzlü insanlarda kare veya dikdörtgen çerçeveleri tercih etmelidir. Köşeli yüz hatlarına sahip insanlarda ise yuvarlak çerçevelerde daha düzgün uyum sağlar. Çerçeve büyüklüğü en az kaş hizası ve kaş üzerinde olmalıdır" dedi.