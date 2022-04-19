Bilmeden hayatınızı değiştiriyor! Bu şekilde nefes almak yüz yapısını bozuyor...

Hayatta kalmamızı sağlayan en önemli şeylerden biri doğru nefes almaktır. Doğru nefes almak, bedenimizin ihtiyacı olan oranda oksijenle dolması ve beynin tazelenmesi anlamına gelmektedir. Peki doğru nefes almadığımızda hangi sonuçlar ile karşılaşırız? Gelin birlikte bu sonuçlara bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:12

Yeni doğanlar ağızlarından nefes alamazlar. Ancak 6 ay sonunda nefes almaları normale döner. Burnunuzdan nefes almak gayet iyi olsa da, uzun vadede bizim için çok daha zararlı olabilir. Doğru bir nefes almak sağlık açısından çok önemlidir. Doğru nefes alıp verememek tüm organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizin iş yükünü artırır. Burnunuz yerine ağızdan nefes alırsanız neler olur? İşte sonuçları:

YÜZÜNÜZÜN YAPISI DEĞİŞİR Ağzınızdan nefes alırsanız, sonunda yüzünüzün yapısının değiştiğini ve ileri ve aşağı doğru büyüdüğünü fark etmeye başlayacaksınız. Yüzleri hala büyüdüğü için çocuklarda daha belirgindir. Ağzınızdan nefes alırken çeneniz ve yanaklarınız daralır. Bu da burun şeklinin değişmesine neden olur.