Bilmeden hayatınızı değiştiriyor! Bu şekilde nefes almak yüz yapısını bozuyor...

Yeni doğanlar ağızlarından nefes alamazlar. Ancak 6 ay sonunda nefes almaları normale döner. Burnunuzdan nefes almak gayet iyi olsa da, uzun vadede bizim için çok daha zararlı olabilir. Doğru bir nefes almak sağlık açısından çok önemlidir. Doğru nefes alıp verememek tüm organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizin iş yükünü artırır. Burnunuz yerine ağızdan nefes alırsanız neler olur? İşte sonuçları:
YÜZÜNÜZÜN YAPISI DEĞİŞİR
Ağzınızdan nefes alırsanız, sonunda yüzünüzün yapısının değiştiğini ve ileri ve aşağı doğru büyüdüğünü fark etmeye başlayacaksınız. Yüzleri hala büyüdüğü için çocuklarda daha belirgindir. Ağzınızdan nefes alırken çeneniz ve yanaklarınız daralır. Bu da burun şeklinin değişmesine neden olur.
KAMBURLAŞMA BAŞLAR
Ağzınızdan nefes alırsanız, bilinçsizce başınızı öne eğmiş olursunuz ve omuzlarınız çöker. Sonuç olarak, hava yollarını açmanın bir yolu olarak gelişen kambur bir duruş elde edersiniz.
DİŞ ŞEKLİNİ BOZAR
Ağızdan nefes almak dişlerinizin dizilimini olumsuz etkiler. Ağzından nefes almayı tercih eden birçok çocuk, çarpık dişlerin oluşumuna neden olur. Dudak duruşu ve dil pozisyonu da değişir. Aynı zamanda ortodontik tedavi de özellikle diş teli takmak ağızda sorun yaratabilir.
UYUMAKTA ZORLUK ÇEKERSİNİZ
Vücudunuza daha az oksijen ve daha fazla karbondioksit girer. Sonuç olarak, vücut sistemlerin düzensiz çalışmasına neden olur. Ayrıca, horlama ve salyanın yanı sıra kronik oksijen yoksunluğu ve uyku apnesinden muzdarip olma olasılığınız daha yüksektir.