Doğru tüketildiğinde kalbinizi gençleştiriyor! Her gün bir tane...

Armut, besin değerleri açısından ve içerdiği zengin mineraller sayesinde insan sağlığına büyük katkısı bulunuyor. Antioksidan ve anti kanserojen özelliklere sahip olan bu meyve, kanserle savaşmakta da çok etkili. Bununla birlikte daha sayamayacağımız birçok faydası bulunmakta. Armut yemeniz için işte 5 neden!
ARMUT. KALBİNİZ VE KAN DAMARLARINIZ İÇİN HARİKA BİR MEYVEDİR
Bunun nedeni meyvedeki liflerdir. Bu lifler kolesterolünüzü ve kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olur. Bu sayede daha zinde hisseder, sağlığımızı uzun süre koruyabiliriz.
TİP 2 DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR
Armut, lifin yanı sıra flavonlar ve antiasitler de içerir. Bu üçü tip 2 diyabet riskini azaltmak için bir araya gelerek büyük sağlık riski bulunan diyabet hastalığına karşı koruyucu bir etki sunar. Bunun nedeni, vücudunuzun insülin ve glukoz kana karışmasını kolaylaştıran insülin direncini artırma özelliğidir.
GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN
Armut, C vitamini ve bakır gibi antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak sizi hastalıklardan korur. Eğer hastalanırsanız, armutun iyileşme sürecini hızlandırıcı bir özelliği bulunuyor.
BAĞIRSAKLARINIZ İÇİN ÇOK ETKİLİ
Ortalama bir armut, günlük ihtiyacımız olan liflerin yaklaşık %20'sini içeriyor. Bildiğiniz gibi lifler sindirim sisteminiz için çok faydalı. Armuttaki lifler, sindirim sisteminden geçerken değişmeden kalır. Bunun bir faydası da sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemesi ve bağırsaklarınızı temizlemesidir. Bir diğer faydası ise; armut, kabızlığa yardımcı olabilecek müshil görevi görür.
CİLDE CANLILIK VERİR
Kim daha iyi, parlak bir cilt istemez ki? Tüm kremleri ve maskeleri unutun, daha fazla armut yiyin. Armuttaki lif, kan şekeri seviyesinin çok fazla hareket etmemesini sağlar, cildimizdeki kolajen zarar görmez. Ayrıca armut kırışıklarla mücadelede yardımcı olabilir. Bu meyve ayrıca cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olan; C vitamini, K vitamini ve bakır gibi antioksidanlar içerir. Böylelikle cildinizin daha parlak, pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.