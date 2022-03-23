Doğru tüketildiğinde kalbinizi gençleştiriyor! Her gün bir tane...

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN Armut, C vitamini ve bakır gibi antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak sizi hastalıklardan korur. Eğer hastalanırsanız, armutun iyileşme sürecini hızlandırıcı bir özelliği bulunuyor.

BAĞIRSAKLARINIZ İÇİN ÇOK ETKİLİ Ortalama bir armut, günlük ihtiyacımız olan liflerin yaklaşık %20'sini içeriyor. Bildiğiniz gibi lifler sindirim sisteminiz için çok faydalı. Armuttaki lifler, sindirim sisteminden geçerken değişmeden kalır. Bunun bir faydası da sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemesi ve bağırsaklarınızı temizlemesidir. Bir diğer faydası ise; armut, kabızlığa yardımcı olabilecek müshil görevi görür.