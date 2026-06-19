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Doğum lekeleri ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir!

Doğumla birlikte ortaya çıkan ya da kısa süre sonra belirginleşen cilt lekeleri çoğu aile tarafından masum bir görüntü olarak değerlendirilse de her leke aynı değildir. Çocuklarda oldukça yaygın görülen doğum lekelerinin büyük kısmı zaman içinde kaybolurken, bazı türler genetik bir hastalığın veya nörolojik sorunların ipucu olabilir. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, aileleri uyararak erken tanının önemine dikkat çekti.

GiriÅŸ Tarihi: 19.06.2026 08:35 PAYLAŞ ABONE OL

Doğum lekeleri, her bebekte görülebilen renkli cilt izleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Ancak bazı lekeler genetik veya nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, aileleri lekelerin görünümüne ve sayısına dikkat etmeleri konusunda uyararak, şüpheli durumlarda uzman desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

"GEBELİKTE YENİLEN GIDALAR DOĞUM LEKESİNE NEDEN OLMAZ" Doğum lekelerinin nedenlerine ilişkin toplumda çeşitli hatalı inanışlar bulunduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Anne gebelikte canı çektiği yiyeceği yemezse ya da çilek gibi renkli gıdalar tüketirse bebekte leke oluşur' şeklinde bir inanış var ancak bu doğru değildir. Doğum lekeleri gebenin yediği ya da yemediği gıdalarla ilişkili değildir" dedi. Prof. Dr. İçağasıoğlu, lekelerin sınıflandırılmasının tanı açısından önemli olduğunu belirterek, "Damarsal doğum lekelerinde göz kapaklarında, kaş arasında veya ensede yer alan pembe-kırmızı lekeler genellikle zararsızdır ve zamanla kaybolur. Yüzün bir yarısını kaplayan bu leke bazı çocuklarda Sturge-Weber hastalığının bulgusu olabilir. Bu nedenle mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle sütlü kahverengi olan lekelerden. Sayıları altıdan fazla büyüklükleri beş ila 15 mm'den fazla olursa bir çocuk nöroloji uzmanına danışılabilir" şeklinde konuştu.

PİGMENTLE İLİŞKİLİ LEKELER Cilde renk veren pigment hücrelerinin artması veya azalması sonucu ortaya çıkan lekelerin de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Doğumdan itibaren olan benler doğum lekesi kabul edilir. Sayıları çok olabilir, renkleri değişebilir. Genellikle zararsızdır fakat yine de takip edilmeleri gerekir. Pigment azalmasına bağlı lekelerde ise birleşme eğilimi göstermez. Ancak sayısı üçten fazla veya çapı 5 mm'den büyükse tuberoskleroz gibi nörolojik bulgularla seyreden genetik hastalıkların belirtisi olabilir" diye konuştu. Doğum lekelerinin çoğu zararsız olsa da bazı türlerin önemli hastalıkların ilk sinyali olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, "Annelerin ve babaların bu lekeleri ciddiye alması gerekir. Şüpheli durumlarda mutlaka bir çocuk nörolojisi uzmanına başvurulmalıdır" diyerek ailelere uyarılarda bulundu.