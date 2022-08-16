Doğum sonrası oluşan kiloları anında söküp atıyor! Özellikle bu çayı içtiğinizde…

Doğumdan sonra kilo verme döneminde hareket halinde olmanız çok önemli. Sadece yemek yer, hareketsiz kalırsanız aksine kilo vermek yerine kilo alırsınız. Bu yüzden düzenli hareket etmeniz hem metabolizmanızı hızlandıracaktır hem de istemediğiniz kilolardan kurtulacaksınız. Bu dönemde spora başlayabilir, düzenli yürüyüşlere çıkabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY TÜKETİN

Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.

Tüm çayların idrar söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ancak yeşil çay, çok yüksek kateşin konsantrasyonu nedeniyle hepsinden açık ara en güçlüsüdür. Yeşil çay ayrıca yağ yakıcı etkisiyle bilinen önemli bir zayıflama aktif maddesi olan kafein içerir. Kafein ayrıca vücudunuzdaki yağ miktarını arttırdığı için fiziksel performansınızı da artırır. Bu, egzersiz sırasında daha fazla yakıt sağlar!