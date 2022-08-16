Doğum sonrası oluşan kiloları anında söküp atıyor! Özellikle bu çayı içtiğinizde…

Doğum sonrasında kadınların, midesi genişler ve oldukça büyür. Sonrasında ise hemen bu kiloları vermek mümkün olmayabiliyor. Hatta oldukça da zaman alıyor. İşte bu kilolarınızdan anında kurtaracak o yönteme gelin birlikte bakalım.
SICAK SU PRESİ
Bunu uygulamak, eski görünümüze hızlı bir şekilde kavuşmanızı sağlayacak. Sıcak bir duşa girip sık sık masaj yaptığınızda bu yağların ve şişkinliğin azaldığını göreceksiniz.
BOL SU İÇİN
Bol su içmek tok tutar, süt yapar, metabolizmayı hızlandırır,dehidrasyonu önler. Her vücudun su ihtiyacı farklı. Vücut ihtiyacınıza göre su içmeye özen gösterin. Bunu alışkanlık edindiğinizde, hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Eğer idrarınız tamamen şeffafsa ve yaklaşık 3 saatte bir tuvalete gidiyorsanız, doğru miktarda su içiyorsunuz demektir.
HAREKET EDİN
Doğumdan sonra kilo verme döneminde hareket halinde olmanız çok önemli. Sadece yemek yer, hareketsiz kalırsanız aksine kilo vermek yerine kilo alırsınız. Bu yüzden düzenli hareket etmeniz hem metabolizmanızı hızlandıracaktır hem de istemediğiniz kilolardan kurtulacaksınız. Bu dönemde spora başlayabilir, düzenli yürüyüşlere çıkabilirsiniz.
YEŞİL ÇAY TÜKETİN
Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.
Tüm çayların idrar söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ancak yeşil çay, çok yüksek kateşin konsantrasyonu nedeniyle hepsinden açık ara en güçlüsüdür. Yeşil çay ayrıca yağ yakıcı etkisiyle bilinen önemli bir zayıflama aktif maddesi olan kafein içerir. Kafein ayrıca vücudunuzdaki yağ miktarını arttırdığı için fiziksel performansınızı da artırır. Bu, egzersiz sırasında daha fazla yakıt sağlar!