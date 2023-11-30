Doktor açıkladı: Eklem ağrılarını bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, osteopatik manuel terapi hakkında bilgi verdi. Osteopatinin vücuttaki ağrıları ve fonksiyonel bozuklukları doğal yöntemlerle tedavi eden etkili bir terapi yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Omurgamızdaki, eklemlerimizde, kas ve bağlarımızda ortaya çıkan ağrıların kök nedenlerini elle tespit eden uzmanlar, uygun tedavi teknikleriyle bu sorunları ortadan kaldırmaktadır" dedi.
"KISITLILIKLAR MANUEL TERAPİ İLE GİDERİLEBİLİR"
Osteopatik elle uygulanan teşhis ve tedavi yönteminin vücutta meydana gelen fonksiyonel kısıtlılıkları belirlemek için kullanıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Uzmanlar hassas dokunuşlarla omurga, eklem, kas ve bağlarda meydana gelen ağrıya neden olan bozuklukları tespit eder. Eğer fonksiyonel kısıtlılıklar saptanırsa, uygun osteopatik manuel terapi teknikleriyle bu kısıtlılıklar giderilir" diye konuştu.
"İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRARAK AĞRIYI ORTADAN KALDIRIYOR"
Osteopatinin aynı zamanda dokunun iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla sinir uyarımlarını düzenlediğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Uygulanan terapi sayesinde dokunun kan ve lenfatik akımı düzenlenir. Bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve ağrının ortadan kalkmasını sağlar" şeklinde konuştu.
"DOĞRU TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNUYOR"
Osteopatinin sadece ağrıları tedavi etmekle kalmadığını, aynı zamanda diğer tedavi şekillerinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Örneğin diz bölgesindeki sorunlar için güçlendirme egzersizleri mi yoksa kasları germek mi daha etkili olur, yoksa diz içine veya diz çevresine enjeksiyonlar mı yapılmalıdır? Bu gibi durumlarda da osteopatik manuel terapi yöntemi kullanılarak doğru tedavi seçenekleri belirlenebilir."
"VÜCUDUN KENDİ İYİLEŞME MEKANİZMALARINI HAREKETE GEÇİRİYOR"
Osteopatinin bakanlık sertifikalı bir eğitim olduğunu, doğal ve etkili bir tedavi yöntemi olarak giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilmekte olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirerek ağrıları ortadan kaldıran bu yöntem, hastaların yaşam kalitesini artırmakta ve sağlıklı bir hayata adım atmalarına yardımcı olmaktadır" açıklamasında bulundu.
Ağrıların kök nedenlerini bulmak ve doğal yöntemlerle tedavi etmek isteyenlerin uzman bir osteopata başvurması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yıldırım, "Osteopati, vücudunuzu dinlendirirken aynı zamanda iyileşme sürecini hızlandıracak etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır" ifadelerini kullandı.