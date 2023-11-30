Doktor açıkladı: Eklem ağrılarını bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken...

Osteopatinin vücuttaki ağrıları ve fonksiyonel bozuklukları doğal yöntemlerle tedavi eden etkili bir terapi yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren Yıldırım, “Omurgamızda, eklemlerimizde, kas ve bağlarımızda ortaya çıkan ağrıların kök nedenlerini elle tespit eden uzmanlar, uygun tedavi teknikleriyle bu sorunları ortadan kaldırmaktadır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:08 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, osteopatik manuel terapi hakkında bilgi verdi. Osteopatinin vücuttaki ağrıları ve fonksiyonel bozuklukları doğal yöntemlerle tedavi eden etkili bir terapi yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Omurgamızdaki, eklemlerimizde, kas ve bağlarımızda ortaya çıkan ağrıların kök nedenlerini elle tespit eden uzmanlar, uygun tedavi teknikleriyle bu sorunları ortadan kaldırmaktadır" dedi.



"KISITLILIKLAR MANUEL TERAPİ İLE GİDERİLEBİLİR"

Osteopatik elle uygulanan teşhis ve tedavi yönteminin vücutta meydana gelen fonksiyonel kısıtlılıkları belirlemek için kullanıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, "Uzmanlar hassas dokunuşlarla omurga, eklem, kas ve bağlarda meydana gelen ağrıya neden olan bozuklukları tespit eder. Eğer fonksiyonel kısıtlılıklar saptanırsa, uygun osteopatik manuel terapi teknikleriyle bu kısıtlılıklar giderilir" diye konuştu.





"İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRARAK AĞRIYI ORTADAN KALDIRIYOR"

Osteopatinin aynı zamanda dokunun iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla sinir uyarımlarını düzenlediğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Uygulanan terapi sayesinde dokunun kan ve lenfatik akımı düzenlenir. Bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve ağrının ortadan kalkmasını sağlar" şeklinde konuştu.



"DOĞRU TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNUYOR"

Osteopatinin sadece ağrıları tedavi etmekle kalmadığını, aynı zamanda diğer tedavi şekillerinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Örneğin diz bölgesindeki sorunlar için güçlendirme egzersizleri mi yoksa kasları germek mi daha etkili olur, yoksa diz içine veya diz çevresine enjeksiyonlar mı yapılmalıdır? Bu gibi durumlarda da osteopatik manuel terapi yöntemi kullanılarak doğru tedavi seçenekleri belirlenebilir."