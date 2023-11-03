Doktor açıkladı! Soğuk algınlığında bu ilacı sakın kullanmayın...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Yaldız, özellikle içinde bulunduğumuz mevsim geçişlerinde soğuk algınlığının artış gösterdiğini söyleyerek, nezleye sebep olan 200'den fazla virüs olduğunu açıkladı. Soğuk algınlığı, insanlar arasında görülen en yaygın bulaşıcı hastalık türü olarak biliniyor. Özellikle ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı halk arasında belirgin bir artış gösteriyor.

İHA Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:02 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Yaldız, "Soğuk algınlığı nasıl bulaşır, nasıl önlenir, tanısı nasıl konur, tedavisinde neler yapılır?" sorularının yanıtını verdi. Dr. Elif Yaldız, soğuk algınlığının üst solunum yollarında (burun ve boğazda) meydana gelen viral bir enfeksiyon olduğunu belirterek, genellikle mevsim geçişlerinde ve ani sıcaklık değişimlerinin gündemde olduğu vakitlerde etkin olduğunu ifade etti. Dr. Elif Yaldız, "Soğuk algınlığı insanlar arasında görülen en yaygın bulaşıcı hastalık türüdür. 200'den fazla nezleye sebep olan virüs mevcuttur. En yaygın olanı rinovirüslerdir," dedi.



SOĞUK ALGINLIĞI NASIL BULAŞIR?

Hasta olan kişinin hapşırık ve öksürüğü ile havaya yayılmış olan virüsleri başka insanlar soluduğunda onlara da geçmiş olur. Ayrıca virüsler yüzeylerde de uzun süre yaşayabilir. Bu yüzeylere elle temastan sonra elin ağız, yüz ve buruna götürülmesi ile de bulaş olmaktadır. Diğer bulaş şekli de yakın temastır. El tokalaşma ve öpüşme ile de virüs bulaşabilmektedir. Virüs alındıktan sonra 1-3 gün arasında , kırıklık, burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi semptomlarla kendini belli eder ve 7-10 günde kendiliğinden geçer. Ancak sinüzit orta kulak iltihabı veya pnömokok gibi hastalıklara sebebiyet verirse iyileşme süresi uzar. Ayrıca sigara kullanan kişilerde belirtiler daha uzun süre seyredebilir. Soğuk algınlığına bazı kişiler daha yatkındır. 6 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, sigara tüketenler, kalabalık ortamlarda bulunanlar risk altındadır" dedi.