Doktor uyardı: Musluk suyunu bu alanlarda asla kullanmayın! Enfeksiyona neden oluyor…

Musluk suyunu kullanırken, vücudunuzun belirli kısımlarını veya bazı ev ürünlerini temizlemek için bu suyu kullanırken iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. Dr. Jen Caudle, musluk suyunu kullanmaktan kaçınılması gereken ilk durumun burun durulaması olduğunu söyledi ve geri kalanları şöyle sıraladı.
NAZAL DURULAMA
Dr. Caudle, musluk suyunun burun durulaması olarak kullanılmasının güvenli olmadığını, çünkü yeterince filtrelenmediğini veya işlenmediğini söyledi.
Şöyle ekledi: "Musluk sularının bir kısmında potansiyel olarak ciddi enfeksiyonlara neden olabilecek düşük düzeyde organizmalar bulunuyor."
"Bu nedenle nazal yıkama söz konusu olduğunda lütfen yalnızca damıtılmış, steril veya önceden kaynatılmış su kullanın."
GÖZLER
Dr. Caudle, musluk suyunda göz enfeksiyonlarına neden olabilecek pek çok farklı mikrop bulunduğunu ve bunların bazılarının gerçekten zararlı olduğunu söyledi.
Kontakt lens kullanıcıları ise şunları tavsiye etti: "Kontakt lenslerinizle musluk suyu kullanmayın; bunun yerine, lenslerinizi gözlerinize koymadan önce kontakt lenslerinizi özel olarak üretilmiş steril solüsyonlarla temizlemek, durulamak ve dezenfekte etmeniz önerilir."
"Kontakt lensleri dezenfekte etmek veya saklamak için musluk suyu veya ev yapımı solüsyonlar veya buna benzer herhangi bir şey kullanmayın."