Doktor uyardı: Musluk suyunu bu alanlarda asla kullanmayın! Enfeksiyona neden oluyor…

GÖZLER Dr. Caudle, musluk suyunda göz enfeksiyonlarına neden olabilecek pek çok farklı mikrop bulunduğunu ve bunların bazılarının gerçekten zararlı olduğunu söyledi.

Kontakt lens kullanıcıları ise şunları tavsiye etti: "Kontakt lenslerinizle musluk suyu kullanmayın; bunun yerine, lenslerinizi gözlerinize koymadan önce kontakt lenslerinizi özel olarak üretilmiş steril solüsyonlarla temizlemek, durulamak ve dezenfekte etmeniz önerilir."