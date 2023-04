Doktordan hayati uyarı! "Kalp krizi 20'li yaşlara kadar indi: Belirtisi..."

KALP KRİZİNİN ERKEN BELİRTİLERİ

Kalp krizinin en erken belirtileri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yontar, "Damarın tam tıkanmaya başlamasından önce kalbin kişiyi uyarması ile başlar. Eğer kişi spor yapıyorsa, asansör yerine daha çok merdiven kullanıyorsa hasta buralarda tıkanmaya başlar. Yürürken daralmaya başlar. Nefes nefese kalır, göğüsün de ağrı başlar ve boğulma gibi bir his gelir. Hastalarımız bu sinyalleri aldığı zaman bir kardiyoloji uzmanına muayene oluyorlar ve daha sonra yapılan tetkiklerde damarlarında tıkanıklık çıkıyor ve anjiyo oluyorlar. Ama hastanın sakin bir hayat tarzı varsa, spor egzersiz yapmıyorsa hasta durumun çok farkında olmuyor. Daha sonra kalp krizinde damarın tıkandığı an çok geç bir an oluyor. Damar tıkandığı anda göğüsün de sıkıştırıcı tarzda ağrı, birden bire tansiyon düşer gibi yüzde renk değişmesi, nefes almakta zorlanma gibi durumlar olunca insanlar bu anda hastaneye başvurmaya karar alıyorlar. Bazı kalp krizleri bu tarzda şiddetli semptom göstermiyor. Hastalarımız bunu ciddi bir şey olarak görmüyor ve bu seferde müdahaleye geç kalmış oluyorlar. Birkaç gün sonra doktora muayeneye geldiğinde aslında ayaktayken bir kalp krizi geçirdiğini, şanslı olduğu için başına bir iş gelmeden birkaç gün sonra doktora gelebildiğini kendisine söylüyoruz. Ama diğer türlü şikayetlerini dikkate alırsa hızlı bir şekilde anjiyo alınıyor ve damar açılıyor. Bu nedenle çok ciddi bir ölüm riski azaltılmış oluyor" şeklinde konuştu.