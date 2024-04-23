Doktordan önemli uyarı! "Alerjim tuttu deyip bu ilacı almayın..."

Bahar aylarıyla birlikte bitkilerin oluşturduğu polenler nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ‘alerji’ şikayetiyle başvurular arttı. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluştuğunu belirten Dr. Bişar Sezgin, “Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, ‘saman nezlesi’ diye de bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda, fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:06 PAYLAŞ ABONE OL

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alerji şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluşurken, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bişar Sezgin, fazla ilaç ve antibiyotik alınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bahar alerjisi nedeniyle bazı insanların risk grubunda olduğunu belirten Dr. Sezgin, "İlkbahar aylarında polenlerin oluşmasıyla birlikte, alerjik hastalıklar özellikle alerjiye yatkın olan insanlarda daha fazla görülmeye başladı. Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, saman nezlesi diye bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur aslında. Buna yatkın olan insanlarda daha fazla görünür. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bazı insanlar bu hastalıkla kendilerini daha kötü hissederler. Mesela bazı insanlarda astımı tetikleyebilir, bazı insanlarda da solunum sıkıntısı varsa o biraz daha artabilir ya da bazı insanlarda nezle ileri gidip sinüzit gibi sıkıntılara sebep olabilir" dedi.

'POLENLİ VE SİGARA İÇİLEN YERLERDEN UZAK DURULMALI' Hastanelerde bu dönemlerde yoğunlukların oluştuğunu belirten Dr. Sezgin, "Belirtiler genellikle, burun akıntısı, gözde yaşarma, hapşırma, kaşıntı hissi ve koku almada azalma gibi şikayetlerdir. Kimi insanlarda ise baş ağrısına da neden olmaktadır. Bahar nezlesiyle insanların kaygısı genellikle grip gibi hastalıklarla karıştırılmasından ötürü özellikle astım ve KOAH gibi hastalığı olan insanların bu nedenle acil servise başvuruları ya da hastanelerin polikliniklerine bir sıklık olur bu dönemde. Zaten bu yoğunluğu da hali hazırda hastanelerimizde yaşamaktayız. Hastanelerde belli bir oranda bir yoğunluk mevcut. Bahar nezlesi dediğim gibi, iyi seyreden burunda kaşıntı, gözlerde yaşarma ve hapşırma gibi şikayetleri olan bir alerjik hastalık. Bunun dışında, bazı insanlar daha yatkındır. Örneğin ailesinde alerjisi olan insanlarda ya da geçmişte alerjik bünyeye sahip insanlarda alerjik rinit görülme olasılığı daha yüksektik ve biraz daha uzun sürer. Alerjik riniti olan insanlar mümkünse polenli yerlerden, tozlu yerlerden, sigara içilen alanlardan ve dumanlı yerlerden uzak durulması ilaçtan daha etkili olacaktır" diye konuştu.