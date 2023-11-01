Dokunduğunuzda hissettiğiniz şeye dikkat! Aslında cildimiz...

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dokunma eyleminin, deride buna duyarlı sinirler olan "mekanoreseptörlerin" yanı sıra kıl folikülleri aracılığıyla da algılandığını ortaya koydu. Science Alert'ün haberine göre, İngiltere'deki Imperial College London'dan bilim insanları, dokunma hissinin nasıl algılandığı üzerine araştırma yaptı.

AA Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:48 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan araştırmada, öncelikle 23-54 yaş aralığındaki erkek katılımcılardan alınan kıl örnekleri, elektron mikroskobu ve RNA sıralama işlemiyle incelendi. Kılların derinin altında kalan kısmı olan "kıl folikülleri"ndeki dış kök kılıfının (ORS), deri hücrelerine kıyasla daha yüksek oranda dokunmaya duyarlı reseptöre sahip olduğu tespit edildi.

İkinci aşamada, insan kıl folikül hücreleri ve duyu sinirleri mercek altına alındı. Gözlemlerde, kıl folikül hücreleri mekanik olarak uyarıldığında duyu sinirlerinin de tepki verdiği ve dokunmanın algılandığı saptandı. Çevre hücrelere sinyal göndermek için ORS hücrelerindeki "vezikül" adındaki keseciklerden serotonin ve histamin nörotransmiterleri salgıladığı ortaya çıktı.