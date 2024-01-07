Domuz gribi saldırısı altındayız! Yakalanmamanın formülü bu çorba

Uzm. Dr. Erbaş, virüslerin ve bakterilerin dönem dönem salgın ortaya çıkarabildiğini ifade ederek "Bu dönemde de grip ve koronavirüs salgınlarının devam ettiğini görmekteyiz. İnsanlarda genel olarak bağışıklık sistemlerinin zayıflaması veya salgına sebep olan virüse karşı vücutlarında antikor olmaması ya da var olan antikorun azalması içinde bulunduğumuz dönemde enfeksiyonların artış sebepleri arasında gösterilebilir" diye konuştu.



İYİLEŞME SÜRELERİ 7 GÜNÜ GEÇTİ

Uzm. Dr. Erbaş, son dönemde sık görülen influenza, RSV ve Kovid-19 virüslerinin kendi içerisinde mutasyon geçirdiği için artık iyileşme sürelerinin 7 günden daha fazla sürdüğüne dikkat çekti. Uzm. Dr. Erbaş "Genel olarak bu dönemde yaşadığımız enfeksiyonlar uzamış grip (influenza) veya nükseden enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Uzm. Dr. Erbaş, bu virüslerin çoğunun bakteriler gibi damlacık yoluyla bulaştığını söyleyerek "En iyi yöntem enfekte kişilerden uzaklaşmak ve temastan kaçınmaktır. El hijyeni ve maske kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle şu an influenza virüslerinden olan ve domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 yoğun bir salgına neden oluyor. İnfluenza yayılımı şu anda Kovid-19'u geçmiş durumda. Bu nedenle yaşlılar, hamileler, 3 yaş altı çocuklar başta olmak üzere yüksek risk grubunda olanlar ve henüz gribe yakalanmamış kişiler hastalıktan korunmak için mutlaka maske takmalıdır" dedi.