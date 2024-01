Domuz gribi saldırısı altındayız! Yakalanmamanın formülü bu çorba

VİRÜS SALDIRISINA KARŞI YAPILACAKLAR

"Her yıl farklı virüs varyantları ile karşılaşıyoruz" diyen Uzm. Dr. Erbaş, bağışıklığı güçlendirecek ve özellikle kış aylarında kişinin direncini artıracak şu önerilerde bulundu:

* C ve D vitamini alınmalı.

* Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenilmeli. Yumurta, kırmızı et, balık eti gibi.

* Potasyum, A ve C vitamini açısından zengin olan limon, turunçgiller, havuç gibi gıdalar tüketilmelidir.

* Zencefil, Ihlamur ve kuşburnu, ekinezya, mürver çayı, nane, limon ve hatmi çiçeği çayı da tüketilebilir.

* Tavuk suyu çorbası tüketilebilir.

* Düzenli spor yapın.

* Vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağlayın

* İçinde bulunduğunuz mekanı havalandırın.

* Sigara dumanından ve hava kirliliğinden uzak durun.