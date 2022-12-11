Domuz gribine meydan okuyan ikili! Haftada 2 kez tüketirseniz...

Kış aylarında salgınların artmasıyla birlikte domuz gribini de sık sık duymaya başladık. Gribe kıyasla daha ağır seyreden bu hastalık, çocuklarda ve yetişkinlerde görülebiliyor. Bu kış döneminde bağışıklığımızı güçlendirerek ve hijyen kurallarına dikkat ederek hastalıkları hafif atlatmak ve hatta yakalanmamak bile mümkün. Peki domuz gribine karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Domuz gribine (H1N1) yakalananlar nasıl beslenmeli?
DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ
Domuz gribi belirtileri aşağıdaki gibidir:
Yüksek ateş
Titreme
Öksürük
Boğaz ağrısı
Burun tıkanıklığı
İştah kaybı
Baş ağrısı
Ateş düşürücü ilaçların etkisiz olması
Ciddi durumlarda, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kusma ve karın ağrısı görülebilir.
Bu belirtiler, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzerlik gösterir. Bu nedenle, bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, teşhis ve tedavi için gerekli olan testleri yaparak en uygun tedavi yöntemini belirleyebilir.
Çocuklarda domuz gribi belirtileri, yetişkinlerde görülen belirtilerden farklı olmayabilir. Ancak, çocuklarda daha sık görülen belirtiler aşağıdaki gibidir:
Yüksek ateş
Öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Titreme
Huzursuzluk
Ateş düşürücü ilaçların etkisiz olması
Ciddi durumlarda, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kusma ve karın ağrısı görülebilir.
Bu belirtiler, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzerlik gösterir. Bu nedenle, bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, teşhis ve tedavi için gerekli olan testleri yaparak en uygun tedavi yöntemini belirleyebilir.
DOMUZ GRİBİNE KARŞI NASIL BESLENMELİ?
Sağlıklı bir yaşam tarzına uygun bir şekilde düzenli olarak beslenmek, vücudun direnç gücünü artırabilir ve böylece domuz gribine karşı daha dayanıklı hale gelebilirsiniz.
Özellikle C vitamini ve demir açısından zengin besinler tüketmek, vücudun direnç gücünü artırabilir. Özellikle kivi, taze yeşillikler, mandaline, portakal ve yeşil biber bu dönemde daha sık tüketilmeli.
DEMİR İÇEREN BESİNLER:
Bu dönemde demir bakımından zengin besinler de tüketmek oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de hastalığa yakalandıktan sonra belirtileri hafifletmek için yemek listenize şunları ilave edebilirsiniz;
Yumurta
Ciğer
Pekmez
Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, karalahana gibi...)
Pancar
Kabuklu kuru yemişler
DOMUZ GRİBİNE MEYDAN OKUYAN İKİLİ!
Kaliteli proteinlerin yanında (kırmızı et, tavuk eti, yumurta gibi...) taze yeşillik tüketmeye özen gösterin. Böylelikle vücudunuzda demir emilimini artırıp bağışıklığınızı güçlendirmiş olacaksınız. Bu süreçte beslenmenize kefiri dahil edebilirsiniz. Haftada en az 2 kez bu ikili tüketim tacsiye edilmektedir. Kefir ve yoğurt içerisinde bulunan yararlı bakteriler, vücut direncini artırır ve hastalık belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olur.