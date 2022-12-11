Domuz gribine meydan okuyan ikili! Haftada 2 kez tüketirseniz...

Çocuklarda domuz gribi belirtileri, yetişkinlerde görülen belirtilerden farklı olmayabilir. Ancak, çocuklarda daha sık görülen belirtiler aşağıdaki gibidir:

Bu belirtiler, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzerlik gösterir. Bu nedenle, bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, teşhis ve tedavi için gerekli olan testleri yaparak en uygun tedavi yöntemini belirleyebilir.



DOMUZ GRİBİNE KARŞI NASIL BESLENMELİ?

Sağlıklı bir yaşam tarzına uygun bir şekilde düzenli olarak beslenmek, vücudun direnç gücünü artırabilir ve böylece domuz gribine karşı daha dayanıklı hale gelebilirsiniz.

Özellikle C vitamini ve demir açısından zengin besinler tüketmek, vücudun direnç gücünü artırabilir. Özellikle kivi, taze yeşillikler, mandaline, portakal ve yeşil biber bu dönemde daha sık tüketilmeli.