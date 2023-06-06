Dondurmadaki bu tehlikeye dikkat! Zeka geriliğine neden olabilir: Sakın böyle tüketmeyin...

Dondurma üretimin çeşitli safhalarında hijyenik koşulların yetersizliği gibi nedenlerle çok sayıda mikroorganizmanın bulaşma riski olduğuna da dikkat çeken Dyt. Akçeken, "Özellikle içeriğindeki süt, mikroorganizmaların kolay üremesi için iyi bir ortamdır. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya soğuk zinciri korunmamış dondurmalarda 'Salmonella' ve 'Bacillus cereus' gibi patojen mikroorganizmalara rastlanma riski vardır. Aldığımız paketli dondurmalarda ambalajın üzerinde buz parçacıkları dondurmanın eriyip tekrar donduğunu ve bakteriyel üremeye açık olduğunu göstermektedir. Güvenilir olmayan yerlerden veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Bu nedenle içeriğinde katkı malzemesi bulunmayan, doğal tatlandırıcılarla yapılan pastane dondurmalarını veya evde kendi yaptığımız dondurmaları tercih edebiliriz" diye konuştu.

DONDURMA NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Dondurmanın ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğinden bahseden Dyt. Akçeken, şu bilgileri paylaştı:

"Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan bireylerin haftada 2-3 kez iki top, zayıflama sürecinde olan bireyler dondurma çeşidine dikkat ederek haftada bir gün, iki top dondurma tüketebilir. Diyabet tanısı olan bireyler ise şeker hastaları için özel formülle edilmiş diyabetik dondurmalardan tercih edebilir."

DİYET SIRASINDA TERCİH EDİLEBİLİR

Uygulanan diyet listesinden 1 porsiyon meyve ve 1 porsiyon süt grubu besini çıkartarak diyet sırasında dondurma yemenin mümkün olduğunun altını çizen Dyt. Akçeken, "Aynı zamanda dondurma tercih ederken üzerine ilave edilen sos veya külah ile yemeniz daha fazla kalori almanıza sebep olabilir. Toplam kaloriye ek 100 kalori daha arttıracağından sos ve külah tercihine dikkat etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.