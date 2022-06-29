Dondurulmuş olarak yiyince faydası iki kat daha fazla artıyor! Bağırsak kurtlarının kökünü kazıyor

İçeriğinde A,B6, C ve E vitaminleri, çinko, potasyum, lif ve protein barındırdığından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.

Ek olarak ise içerisinde bulunan flavonoidler ve limonoidler, hücreleri güçlendirip serbest radikallerle de savaşmaktadır.

Yapılan çalışmalarda tümörlerle savaştıkları, diyabetle mücadele ettikleri, kan şekeri ve kan basıncını düzenlemede etkili olduğu, son olarak ise kilo kaybına teşvik ettiği anlaşılmıştır.