Dondurulmuş olarak yiyince faydası iki kat daha fazla artıyor! Bağırsak kurtlarının kökünü kazıyor

Dondurulmuş limon kabukları bağışıklık sistemini güçlendirip kolesterol seviyesini normalleştirip, kanser gelişimi de önleyen bileşiklerden oluşturmaktadır.
NE İŞE YARIYOR?
İçeriğinde A,B6, C ve E vitaminleri, çinko, potasyum, lif ve protein barındırdığından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.
Ek olarak ise içerisinde bulunan flavonoidler ve limonoidler, hücreleri güçlendirip serbest radikallerle de savaşmaktadır.
Yapılan çalışmalarda tümörlerle savaştıkları, diyabetle mücadele ettikleri, kan şekeri ve kan basıncını düzenlemede etkili olduğu, son olarak ise kilo kaybına teşvik ettiği anlaşılmıştır.
LİMON NASIL DONDURULUR?
Bahsedilen bu besinler kabukta bulunur. Bu nedenle kabukların kullanımı da çok önemlidir. Dondurulmadan önce mutlaka suyla düzgün şekilde yıkanması gerekmektedir.
Daha sonra ise su dolu bir kabın içerisine elma sirkesi ya da kabartma tozu ekleyip dezenfekte olmaları için bekletin. Ardından ise akan suyun altında tekrar yıkayıp bir gece boyunca dondurucuda bekletin.
NASIL KULLANILIR?
Dondurduktan sonra ise rendeleyin ve cam bir kavanozda saklayabilirsiniz. Gerektiğinde kavanozdan alıp kullanabilirsiniz. Rendelenmiş kabuğu salatalarda, çorbalarda, meyve sularında ve hatta soslarda kullanabilirsiniz.
KANSERE KARŞI ETKİLİ
Yapılan araştırmalar, limonun içerisinde C vitamini, pektin ve glikozitler gibi kanserle savaşan içerikler bulunuyor.
LİMONU NEDEN DONDURMALISINIZ?
Uzmanlar, kabukta besin maddelerinin suyundan daha fazla olduğunu bu nedenle dondurularak hem besin hem de cilt bakımı amacıyla kullanılması önerilmektedir.
TOKSİNLERİ ORTADAN KALDIRIR
Araştırmalar, limon kabuklarının tüketilmesinin insan vücudundaki toksik atıkların kolaylıkla atılmasına yardımcı olduğunu ortaya koymakta.
Hatta bu nedenle Hindistan gibi bazı ülkelerde kanser hastalığının da tedavisinde kullanılmakta.
CİLT İÇİN DE OLDUKÇA FAYDALI
Güzellik uzmanları da dondurulmuş limon kabuğunun cilt üzerinde kullanımını desteklemekte. Limon kabukları ölü deriyi ortadan kaldırdığı gibi nemlendirme konusunda da oldukça başarılıdır.
DONDURULMUŞ LİMONUN DİĞER FAYDALARI
Yararları sayesinde adeta doğal bir ilaç olan dondurulmuş limonun hiçbir yan etkisi de bulunmadığı için güvenle tüketilebilir.
Kist gibi vücutta oluşan iyi veya kötü huylu olabilecek keselerin tedavisinde olumlu sonuçlar vermekte.
Düzenli olarak kullanıldığında kistin yanında ur ya da yumru gibi istenmeyen yapıların da yok olmasını destekler.
Limonun dondurulmuş olarak tüketimi, tüm suyunu da içerisinde barındırmasını sağlayacağından normal tüketiminden çok daha etkili olacaktır.
C vitamini deposu olarak tüketirken bile dondurulmuş olanını tüketmek size daha büyük yarar sağlar.
Limon yapısı gereği asidik bir halde bulunur, aynı zamanda toksin attırıcı özelliği ile birlikte bağırsaklarda oluşan istenmeyen kurt gibi gibi canlıların kolayca atılmasını sağlar.
Enfeksiyonların giderilmesinde de etkili olarak kullanılabilecek dondurulmuş limon, özellikle mantar enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilir.
Mantar oluşumunu engelleyebileceği gibi var olan enfeksiyonu da gidermede çok etkilidir.
Antidepresan özelliği sayesinde dondurulmuş limon strese karşı da kullanılabilir.
Rahatlamak için düzenli olarak tüketilebilecek bu besin yan etki göstermemesi nedeniyle tercih edilebilir bir seçenektir.
Kilo verme sürecini de hızlandıracağından zayıflamak isteyenlerin de tüketmesi önerilir.
Sivilcelerin tedavisinde de etkili olup, gözeneklerinizi temizlemeye yardımcı olur.
LİMONUN FAYDALARI
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Limon zengin bir C vitamini kaynağıdır. Bir limonun içerisinde ortalama 31 mg C vitamini bulunur ve bu günlük almanız gereken miktarın yarısına denk gelir.
Araştırmalar ise yüksek C vitamini içeren besinleri tüketmenin felç geçirme ve kalp krizine yakalanma ihtimalinizi düşürdüğünü göstermektedir.
BÖBREK TAŞINI ÖNLER
Limonun içerisindeki sitrik asit, idrarın hacmini arttırarak böbrek taşının oluşumu için elverişsiz bir ortam yaratır.
Günde sadece yarım limonun suyunu tüketmek böbrek taşı oluşumunu engellemek için yeterli olacaktır.
ANEMİYLE SAVAŞIR
Demir eksikliği anemisi halk arasında, özellikle kadınlarda yaygın şekilde karşılaşılan bir rahatsızlıktır.
Limonun içerdiği demirin yanı sıra tüketildiğinde diğer besinlerdeki demir emilimini de kolaylaştırması anemiye karşı koruyucu bir görev görmesini sağlar.
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Limonlar çözünür liflerden ve basit şekerlerden oluşmaktadır.
İçerisinde bulunan lif ise oldukça yararlı bir çeşit olan pektindir.
Çözünür lifler bağırsak sağlığını iyileştirmekte, şeker ve nişastanın sindirimini yavaşlatmaktadır.
Bu etkiler kan şekerinin de düşmesini sağlar.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken posasıyla suyunu birlikte tüketmektir.