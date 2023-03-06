Dorsalji Nedir? M54 Dorsalji Ne Demek, Belirtileri Neler ve Nasıl Geçer?

Sırt, kas ve kemik ağrılarını ifade eden dorsalji nedir diyenler olabilir. Bu rahatsızlığı olanlar, ancak isminin ne olduğunu bilmeyenler M54 dorsalji ne demek diye düşünür. Dorsalji tedavisi nasıl olur diye araştıranlar, bunun için öncelikle ağrıların nedeninin teşhis edilmesi gerektiğini bilmelidir. Kendisinde olup olmadığını anlamak isteyenler, dorsalji belirtileri neler diye sorar. Yaşam kalitesini düşüren dorsalji nasıl geçer?

Dorsalji Nedir?

Latince bir kelime olan dorsalji, "dorsal" (sırt) ile "algia" (ağrı) sözcüklerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. M54 Dorsalji bir sendromdur ve sırt, bel, kaslar ile kemiklerde ortaya çıkar. Ağrıya ek olarak yanma, sıcaklık, uyuşukluk ve batma hissi de görülebilir. En önemli nedenleri arasında duruş bozukluğuna sahip olmak, masa başı işte çalışıyor olmak, stresli ve gergin ortamlarda bulunmak gibi hem fiziksel hem de psikolojik faktörler bulunur. Tüm bunların yanı sıra kaza veya travma sonucu da oluşabilir. Menopoza girmiş kadınlarda yaygın olarak görülen osteoporoz (kemik erimesi) dorsaljiye zemin hazırlar. Ek olarak, disklerde kireçlenmeye sebep olan dejeneratif disk hastalığı da dorsaljinin en sık görülen nedenleri arasındadır. Diğer nedenleri ise şunlardır:

Ani hareketler sonucu oluşan zedelenmeler

Kaslarda kasılma

Beyin fonksiyonlarında bozukluk

Disklerde meydana gelen hasarlar

Eklem iltihabı (osteoartrit)

Omurgada bulunan boşlukların daralması (spinal stenoz)

Artrit

Kırıklar

Omurgada oluşan tümörler

Omurgada meydana gelen eğrilik (skolyoz)

Fiziksel ve psikolojik travmalar

Eklem dışı romatizma (miyofasiyal)

Dorsalji türlerine göre 6'ya ayrılır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Servikal Dorsalji - Boyun kısmı

Servikotorasik Dorsalji - Boyun ile üst göğüs kısmı

Torasik Dorsalji - Göğüs kafesinin arka kısmı

Tarakolomber Dorsalji - Göğüs ve belin kesiştiği kısım

Lomber Dorsalji - Bel kısmı

Lumbosakral Dorsalji - Bel ile kuyruk sokumu kısmı

Dorsalji Belirtileri Neler?

Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı, yanma, batma ve uyuşukluk şeklinde baş gösteren dorsaljinin belirtileri arasında aşağıdakiler bulunur.

Sırt, boyun, bel ve göğüste ağrı

Ellerde, kollarda, ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissetme

Yanma

Batma

Sürekli pozisyon değiştirme ihtiyacı hissetme

Otururken veya yatarken kalkmakta zorlanma

Eğildikten sonra kalkmakta güçlük çekme

Yürümekte zorluk yaşama

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Fiziksel aktiviteye bağlı olarak artan ağrılar

Dorsalji Nasıl Tedavi Edilir?

Bu rahatsızlığın doğru bir biçimde tedavisinin yapılabilmesi için nedenlerinin net olarak anlaşılması gerekir. Uzmanlar tarafından yapılan ve istenen tetkikler arasında MR, BT ve EMG bulunur. Bunların sonucunda dorsaljinin esas nedeni anlaşılır ve hastaya uygun bir tedavi yöntemi seçilir. Çünkü, çoğu kişide dorsalji görülse de meydana gelme sebebi herkeste aynı değildir. Ancak çoğunlukla terapötik tedavi uygulanır. Durumu daha ağır olan hastalarda cerrahi operasyonlara da başvurulabilir. Ek olarak uzman doktorlar, dorsalji sorunu olan hastalarına düzenli olarak masaj ve hafif egzersiz yapmalarını tavsiye eder. Kas gevşeticiler ile ağrı kesiciler, kişilerin günlük hayatlarına zorlanmadan devam edebilmeleri açısından önemlidir.