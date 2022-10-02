Dr. Aytaç Karadağ anlattı: "Erken ölüm riskini %72 azaltan o alışkanlık..."

Bir dakikada kabaca 100 adım attığımızı düşünürsek, 1 saatlik yürüyüşte 6000 adım attığımızda yaklaşık 300 kalori harcamış oluyoruz. Bu da düzenli yapıldığında 1.5-2 kilo kaybına denk geliyor. 18-22. dakikalardan sonra yağlar yanmaya başlıyor.

Yürümekten kasıt ise; salına salına değil, tempolu yürüyüş. Açık havada olması ve sabah yapılması daha iyi olur. Mümkünse egzoz gazlarındaki kurşun ağır metalini solumamak için işlek cadde ve sokaklarda değil; sahil kenarı, orman veya semt parklarında yürüyelim. Yokuş ve merdivenli parkurlar değil, düz zeminlerde yürüyelim. Parklarda tartan pist veya yumuşak zeminli parkur varsa öncelikle tercihimiz olsun.

• Harvard'daki çalışmada 7500 adım atan orta yaşlı insanlarda erken ölüm riski %72 azalıyor.

• MIT çalışmasında günde en az 6-7 bin adım atan 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riski yüzde 54 azalıyor. Kısacası 10.000 adım atmak şart değil; kendimizi iyi hissettiğimiz ve sınırları zorlamayacak şekilde 6000-8000 adım atılması yeterlidir.

• Yürürken doğal mutluluk hormonu olan serotonin ve doğal haz hormonu olan dopamin üretiriz. Bu sayede ruhen kendimizi daha mutlu hissederiz.

• Yürürken beynimiz doğal ağrı kesici olan enkefalin üretir. Bu sayede ağrı kesici kimyasaldan kurtulmuş oluruz.

• Yürürken insülini efektif kullanır, şekeri karaciğerde daha iyi yakarız. Bu sayede kendimizi daha zinde hissederiz. Şeker yandığı için yağlara çevrilmediği için kanda yağlar düşer, iyi huylu kolesterol HDL artar, karaciğer yağlanması azalır. Damarlarda yağ birikmesi azalınca damar sertliği gevşer ve tansiyon normale iner.

• Düzenli yürümekle kalp daha yavaş ve kuvvetli atmaya başlar. Daha yavaş atarak dinlenen kalp, kalp krizine, ritm problemine ve kalp yetmezliğine karşı korunmuş olacak.

• İşleyen demir ışıldar misali yürüyerek bacak kaslarımız kuvvetlenir, metabolizma hızımız artar. Bağrsaklarımız hareketlenerek şişkinlik, gaz ve kabızlık azalır.

• Kemik erimesini engeller. Dizleri, kalçası kireçlenmiş yaşlılarımız kendini yormadan dinlenerek yürüsün.

• Mide, bağırsak, meme, prostat kanseri riskini azaltır.

• Uykumuzu düzene sokar.