Dr. Aytaç Karadağ'dan önemli uyarı: "Grip bu sene daha etkili olacak!"





"GRİP SALGINI BU SENE DAHA ETKİLİ OLACAK"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadağ "Bu grip salgını, yeni doğan bebekleri dahi yoğun bakıma yatırıp ölümüne bile sebebiyet verilebilir. Geçen sene pandemiden dolayı kişisel hijyenimize dikkat ettiğimizden dolayı görülmeyen grip salgını bu sene daha çok bekleniyor. Zaten şu anda hastane kurumlarında doktorların hepsi hasta maalesef çünkü bu hastalık 2 hafta sürüyor. Aslında hepimizin yapması gereken kişisel bağışıklığımızı korumak. Erken uyumak lazım. Geç uyunduğu zaman kortizol denen bağışıklığı azaltan bir hormon salgılanır.