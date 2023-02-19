Dr. Coşkun'dan önemli açıklama: "Enkaz altında geçen süre... "



'CİDDİYETİ BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLI'

Ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum olan 'Crush sendromu'nun enkazdan çıkan kişilerde sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Coşkun, "Özellikle belli bir süre enkaz altında kalmış kişilerde, sıklıkla gördüğümüz tıbbi bir durum. Nasıl ki pandemide her doktor, bir miktar Covid-19 ile ilgili enfeksiyon hastalıkları bilgisine sahip olduysa; 'crush sendromu' da artık aynı şekilde tüm doktorlarca iyi bilinmesi gereken bir sendrom. Daha çok ortopedi ve nefroloji bölümlerini ilgilendirse de hasta için hayati olması açısından, mutlaka herkes tarafından temel hatlarıyla bilinmesi gerekir. 'Crush sendromu', ekstremite kayıplarına yol açabileceği gibi, yine böbreklerde oluşan hasar ile ikincil kayıplara ve ölümlere neden olabiliyor. Ciddiyeti ise birçok faktöre bağlı. Enkaz altında geçen süreye, yıkılan kas miktarına, yıkımın boyutuna bağlı olarak değişmekte. Fakat tedavisi için mutlaka iyi bir nefroloji uzmanının, gerekirse hastanın diyalize alınıp, hatta birden fazla kez diyalize alınarak agresif bir şekilde sıvı ile tedavi edilmesi gerekir. 'Crush sendromu', afet tecrübemizle artık iyi bildiğimiz, tedavisini iyi yönettiğimiz bir sendrom haline geldi" diye konuştu