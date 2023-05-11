DSÖ: Avrupa’da her 3 çocuktan 1’i aşırı kilolu

DSÖ Avrupa Bölgesel Obezite Raporu 2022, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 16 Avrupalı lider ve devlet başkanının eşleri tarafından başlatıldı. Obezitenin, birçok bulaşıcı olmayan hastalık için kilit risk faktörlerinden biri olduğu belirtilen rapora göre, aşırı kilo ve obezite DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yetişkinlerin neredeyse yüzde 60'ını ve erkeklerin yüzde 29'u, kızların da yüzde 27'si olmak üzere neredeyse her üç çocuktan birini etkilemekte.



"MALİYET 800 MİLYAR DOLAR"

Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan Dünya Obezite Atlası 2023'ün, mevcut eğilimleri temel alarak ve yalnızca 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki obeziteyi inceleyerek, 2020 ile 2035 yılları arasında obezite ile yaşayan erkek çocuk sayısında yüzde 61'lik, kız çocuklarının sayısında yüzde 75'lik bir artış olacağını öngermekte olduğu belirtildi. Bölgede 2035 yılında 5-19 yaş arası toplam 17 milyon erkek ve 11 milyon kız çocuğunun obezite ile yaşayacağı ve tüm yaş gruplarında aşırı kilo ve obezite ile ilgili sorunların 2035 yılına kadar DSÖ Avrupa Bölgesi'ne yıllık 800 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği ifade edildi.



Raporda, COVID-19 salgınının ardından daha iyi bir geri dönüş için obezitenin önlenmesi ve kontrolünün tedbirlere dahil edilmesinin öneminin vurgulandığına yer verildi.