DSÖ'den endişe verici açıklama! Dünyada 3 kişiden 2'si bu hastalığa sahip

Dünya Sağlık Örgütü'nün son yayınladığı raporda obezitenin Avrupa'nın tamamını etkileyen bir salgın boyutuna ulaştığının altı çizildi. Giderek daha fazla kişinin muzdarip olduğu obezite, Avrupa'da her 3 kişinin 2'sinde görülüyor ve bu rakamlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:51

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa raporunda Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'unun (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54) obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin (erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si) ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı. Avrupa'da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.



AŞIRI KİLO HASTALIKLARI

Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda "Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.