Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: "Bulaşıcılık oranı 19 kat yüksek ancak..."

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: "Bulaşıcılık oranı 19 kat yüksek ancak..."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu bildirdi. DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:09
ABONE OL
DSÖ’DEN KOVİD-19 UYARISI: BULAŞICILIK ORANI 19 KAT YÜKSEK ANCAK...

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA