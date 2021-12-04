Dudakların rengine dikkat! Sağlığınız hakkında en büyük işaretleri veriyor

Dudaklar, rengi, dokusu gibi farklı noktalarda yaşadığı sorunlar sonucunda sağlığınız hakkında işaret veriyor. Bu sayede birçok sağlık sorununu ilk aşamada fark edebilir, çok daha erken müdahaleyi mümkün kılabilirsiniz. İşte dudaklarınız ve verdiği işaretler...

AĞZINIZIN KÖŞESİNDE ÇATLAKLAR





Tükürüğün ağız kenarlarına olan etkisi, kurumaya ve çatlaklara neden olabilir. Dudaklarınızı sık sık yalayabilirsiniz ve dudaklarınızın köşelerindeki sıcaklık ve nem, enfeksiyonlar için mükemmel koşulları yaratır. Enfeksiyon ise bu çatlakların en yaygın nedenidir. Çok sık oluyorsa doktora gitmekten çekinmeyin.

KURU VE ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

Dudaklarınızın kuruluğu, vücudun geri kalanında nem eksikliğini gösterebilir. İklim veya stres nedeniyle de olabilir. Bu durumda daha fazla su için ve nemlendirici kremler kullanın. Ayrıca çatlamış dudakların nedeni alerji olabilir. Örneğin kaşıntı gibi başka belirtileriniz varsa lütfen dikkat edin.

DUDAKLARDA MİNİK ŞİŞLİKLER





Dudak şişlikleri ağrılı veya rahatsız edici olabilir, ancak çoğu zaman zararsızdırlar ve herhangi bir tedavi gerektirmeden ortadan kalkabilirler. Yiyeceklere verilen reaksiyonlar buna neden olabilir. Nedeni genellikle uçuk gibi viral bir enfeksiyondur ve uygun tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar.

DUDAKLARIN ETRAFINDAKİ KIRMIZI HALKA

Ağız çevresinde kırmızı bir halkanın en yaygın nedenlerinden biri dudak dermatitidir. Dudakların tekrar tekrar yalanması, dudak çevresindeki doğal yağları kurutur ve onları kırmızı ve kaşıntılı hale getirir. Basit nemlendiriciler ve bu alışkanlıktan kurtulmak bu sorunu çözebilir.

ÜST DUDAKTA KIRIŞIKLIKLAR

Üst dudakta çok fazla kırışıklık fark etmeye başladıysanız, bunun hem fiziksel hem de duygusal nedenleri olabilirÇok fazla içmek için pipet kullanmak veya stres nedeniyle çok fazla sigara içmek gibi kötü alışkanlıklarınıza dikkat edin.

DUDAKLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ





Mavi dudaklar kandaki zayıf oksijen dolaşımını gösterebilir. El ve ayak parmaklarınızda da aynı belirtiler olabilir. Beyaz veya soluk dudaklar, aslında tıbbi müdahale gerektiren anemiyi gösterebilir. Düşük kan şekeriniz, dolaşım problemleriniz veya vitamin eksiklikleriniz de olabilir.

ŞİŞMİŞ DUDAKLAR

Şişlik, alerjik reaksiyonun bir işareti olabilir. Bazı kozmetik ürünleri her kullandığınızda dudaklarınızın şiştiğini fark ettiyseniz, onlardan kurtulun. Dudaklarınız kısa sürede şişiyorsa, sağlık görevlilerini arayın.