Düğün Pasta Müzikleri - Hareketli, Eğlenceli Düğünde Pasta Kesme Şarkıları ve Müzik Önerileri

Günümüzde evlilik planlayan çiftler bu anın her adımını detaylı bir şekilde planlıyor. Adım adım çiftlerin isteklerine göre yönlendirilen bu anlardan biri olan düğün pasta şarkıları için sizlere yerli ve yabancı birçok seçenek hazırladık. Tüm davetlilerin eşsiz bir an yaşaması için son günlerde en çok tercih edilen bu parçalar sadece pasta kesme seremonisine özel ayarlanıyor. Çiftlerin aşklarını ve mutluluklarını şarkılarla ifade ettiği bu anlar için sizlerde kendi play listinizi oluşturabilir, sevginizi davetlilere de geçirebilirsiniz.

Düğünde Pasta Kesilirken Çalan Müzikler / Türkçe Liste

Eğlenceli düğün pasta müzikleri arasında en dikkat çeken parçalar Türkçe içeriklerden oluşuyor. Kimi zaman tek şarkı kimi zamanda arka arkaya hazırlanan Türkçe listeler için gelin ve damatların en beğendiği parçalar şu şekildedir:

Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

Buray - Aşk mı Lazım?

Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır

Barış Manço - Kara Sevda

Duman - Senden Daha Güzel

Tarkan- Ölürüm Sana

Zeynep Bastık - Sen Ben

Nilüfer - Büyük Aşkım

Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım

Nil Burak - Birisine Birisine

Hursid Yenigün - Bir Başka Sevgiliyi

Kenan Doğulu - Aşk Kokusu

Aydilge - Aşka Gel

Düğünde Pasta Kesilirken Çalan Yabancı Müzikler

Düğünlerde son yıllarda giriş ve dans parçaları gibi pasta müzikleri de yabancı şarkılardan seçilebiliyor. Diğer parçalara göre daha popüler olan yabancı içerikler çiftlerin favori şarkıları olabileceği gibi son günlerde herkes tarafından sevilen parçalardan da olabilir. Daha marjinal bir ortam yaratmak adına en sık seçilen düğün pasta müzikleri yabancı listemiz şu şekildedir: