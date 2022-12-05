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Düğün Pasta Müzikleri - Hareketli, Eğlenceli Düğünde Pasta Kesme Şarkıları ve Müzik Önerileri

Düğünlerde vazgeçilemeyen ve hoş bir seremoniye dönüştürülen anların başında pasta kesim anı yer alıyor. Özel olarak planlanan ve farklı şarkılar eşliğinde süren bu hoş seremonide çiftler kendi istek parçalarını tercih edebilir. Eğlence ve neşesini davetlilere geçirmek isteyen gelin ve damatlar düğün pastası kesilirken çalan şarkılar için özel bir liste yapıyor. Sizlerde düğün pasta müzikleri, hareketli, eğlenceli düğünde pasta kesme şarkıları ve müzik önerileri arıyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 22:08
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DÜĞÜN PASTA MÜZİKLERİ - HAREKETLİ, EĞLENCELİ DÜĞÜNDE PASTA KESME ŞARKILARI VE MÜZİK ÖNERİLERİ

Günümüzde evlilik planlayan çiftler bu anın her adımını detaylı bir şekilde planlıyor. Adım adım çiftlerin isteklerine göre yönlendirilen bu anlardan biri olan düğün pasta şarkıları için sizlere yerli ve yabancı birçok seçenek hazırladık. Tüm davetlilerin eşsiz bir an yaşaması için son günlerde en çok tercih edilen bu parçalar sadece pasta kesme seremonisine özel ayarlanıyor. Çiftlerin aşklarını ve mutluluklarını şarkılarla ifade ettiği bu anlar için sizlerde kendi play listinizi oluşturabilir, sevginizi davetlilere de geçirebilirsiniz.

Düğünde Pasta Kesilirken Çalan Müzikler / Türkçe Liste

Eğlenceli düğün pasta müzikleri arasında en dikkat çeken parçalar Türkçe içeriklerden oluşuyor. Kimi zaman tek şarkı kimi zamanda arka arkaya hazırlanan Türkçe listeler için gelin ve damatların en beğendiği parçalar şu şekildedir:

  • Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz
  • Buray - Aşk mı Lazım?
  • Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır
  • Barış Manço - Kara Sevda
  • Duman - Senden Daha Güzel
  • Tarkan- Ölürüm Sana
  • Zeynep Bastık - Sen Ben
  • Nilüfer - Büyük Aşkım
  • Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım
  • Nil Burak - Birisine Birisine
  • Hursid Yenigün - Bir Başka Sevgiliyi
  • Kenan Doğulu - Aşk Kokusu
  • Aydilge - Aşka Gel

Düğünde Pasta Kesilirken Çalan Yabancı Müzikler

Düğünlerde son yıllarda giriş ve dans parçaları gibi pasta müzikleri de yabancı şarkılardan seçilebiliyor. Diğer parçalara göre daha popüler olan yabancı içerikler çiftlerin favori şarkıları olabileceği gibi son günlerde herkes tarafından sevilen parçalardan da olabilir. Daha marjinal bir ortam yaratmak adına en sık seçilen düğün pasta müzikleri yabancı listemiz şu şekildedir:

  • Pharrell Williams - Happy
  • Goran Bregovic - Kalasnjikov
  • Avici - Wake Me Up
  • Elvis Presley - Jailhouse Rock
  • Shantel - Bucovina
  • Clean Bandit - Rockabye
  • Bruno Mars - Marry You
  • The Archies - Sugar Sugar
  • Tape Five - Tequila
  • Nicolas Jorelle - Valse
  • Fanfare Ciocarlia - Moliendo Cafe
  • Shantel, DJ Mos, DJ Andys - Buka Buka

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