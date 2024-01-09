Dünya nüfusunun üçte biri bu hastalığın pençesinde! Dikkat ciğerleriniz...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülistan Karadeniz, dünya nüfusunun üçte birinin tüberküloz mikrobuyla enfekte olduğunu belirterek, "Çevrelerinde tüberküloz veya verem hastalığı olduğunu duydukları kişi varsa, özellikle yakın temas kurulduysa mutlaka tarama yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası sebebiyle değerlendirmelerde bulunan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Karadeniz, pandemi sebebiyle tüberküloz tanısında gecikmelerin olması sonucu ilerleyen yıllarda insidansta artış olmasının beklendiğine dikkat çekti. Karadeniz, "Tedavide tanının erken konması, tedavinin aksatılmaması ve kişinin immünitesi çok çok önemlidir" dedi.



Verem hastalığının insandan insana nefes yoluyla geçen bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyon olduğunu söyleyen Karadeniz, "En çok kronik öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı ve kanlı balgam gibi semptomlar ile seyreder. Başta akciğerler olmak üzere vücuttaki tüm organları tutabilir. Akciğerlerden sonra kan veya lenf sistemi yoluyla vücuttaki birçok organı etkileyebilmektedir" ifadelerini kullandı.