Dünyada 339 milyon kişi bu hastalığa sahip! Uzmanlar uyardı: "Ölüm oranı giderek artıyor"

EN ETKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ GENETİK VE OBEZİTE

Kişilerde astım yatkınlığı arttıran kişisel ve çevresel risk faktörlerinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görgüner şunları kaydetti:

"Kişisel risk faktörleri genetik, cinsiyet, obezite; çevresel risk faktörleri ise ev içi akarları, evcil hayvanlar, hamamböceği, küf mantarları ve polenler gibi iç ve dış ortam alerjenleri, enfeksiyonlar, tütün ürünleri, hava kirliliği, kimyasal ve boya gibi mesleki duyarlılaştırıcılar, beslenme ve mikroorganizmalardır. Hastalığın ortaya çıkmasında en etkili risk faktörlerinin başında genetik faktörler gelir. Anne ve babadan biri astımsa çocukta astım görülme olasılığı yüzde 25, ikisinde de astım varsa bu oran yüzde 50'lere kadar çıkıyor. Genetikten sonraki en önemli risk faktörü ise obezitedir"