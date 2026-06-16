Dünyada bir ilk Türkiye’de gerçekleşti! 22 saat süren dev operasyonda 8 hastaya birden umut



Sistemin işleyişine de değinen Yılmaz, "Çapraz karaciğer nakli, uyumsuz canlı donörü olan hastaların oluşturulan havuza dahil edilerek uygun eşleştirme ile karaciğer nakline ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Bu süreç bazen zaman alabiliyor ve hastaların havuzda bekleme süresi uzayabiliyor" dedi Sekizli çapraz naklin neden gerçekleştirildiğini de anlatan Yılmaz, "Son dönemde havuzda bekleyen bazı hastalarımızdan ikisinin durumu oldukça kritikti, bir hastamız karaciğer koması sürecine girmek üzereydi. Uygun eşleşmenin sadece sekizli modelde mümkün olması nedeniyle bu operasyonu gerçekleştirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.