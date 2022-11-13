Dünyada en sık görülen hastalık buymuş! Özellikle bu besinler daha çok tetikliyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, diyabet hastalığının dünyada sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, Diyabet hastalığı teknolojinin ilerlemesi, sedanter yaşam ve obezitenin yaygınlaşması ile dünyada görülme sıklığı gittikçe artmakta olduğunu söyledi.14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" münasebetiyle bir açıklama yapan Kaya, obezite oranındaki artışın, diyabet hastalığı görülme sıklığındaki artışa neden olacağı düşünüldüğünü kaydederek, "Diyabet hastalığı dünyada sık görülen bir hastalıktır.

Özellikle obezitenin arttığı toplumlarda daha çok görülmektedir. Obezite oranındaki artışın, diyabet hastalığı görülme sıklığındaki artışa neden olacağı düşünülmektedir. Göbek bölgesindeki yağlanmanın artması, insülin direnci ve diyabet hastalığı ile ilişkilidir. Diyabet hastalığı teknolojinin ilerlemesi, sedanter yaşam ve obezitenin yaygınlaşması ile dünyada görülme sıklığı gittikçe artmaktadır "dedi.