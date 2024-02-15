Dünyada her gün 1000’den fazla çocuğa kanser teşhisi konuluyor! Önlemi ise...

DSÖ'nün verilerine göre, dünya genelinde her yıl 19 yaş altındaki yaklaşık 400 bin kişiye lösemi, beyin kanseri, lenf kanseri ve solid tümörü gibi kanser teşhisleri konuluyor. Bu kapsamda DSÖ'nün 2018'de kurduğu "Çocukluk Çağı Kanseri Küresel Girişimi", 2030'a kadar dünya genelinde kanserli çocukların hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarmayı ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefliyor.

DSÖ'nün raporunda ise söz konusu hayatta kalma oranının, bugün yüzde 15 ila 45 olduğu ifade ediliyor. Çocukluk çağında ortaya çıkan kanserlerin az sayıda belirlenmiş risk faktörü bulunurken bunların, çoğunlukla gen mutasyonlarına bağlı geliştiği değerlendiriliyor.

Down sendromu gibi bazı genetik bozuklukları olan veya çocukluk çağı kanseri geçmişi bulunan aile bireylerine sahip çocuk ve ergenlerde de kanser riski artıyor.

Çocuklarda görülen kanserin tipi de kanseri atlatma ve yaşam oranları üzerinde etkili olabiliyor. Çocukluk çağı kanserinin erken belirtileri, yaygın hastalıklarda görülen semptomları da içerdiği için kanser teşhisini geciktirebiliyor. Amerikan Kanser Topluluğunun raporunda da ülkede bu yıl 15 yaş altı yaklaşık 9 bin 600 çocuğa kanser teşhisi konulabileceği öngörülüyor.