Dünyada tehlike alarmı çalıyor: 500 bin kişinin ölümüne sebep olan o hastalık...

Dr. Dilek Yekenkurul, "Beş yaş altı veya 65 yaş üstü kişiler, gebeler, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, immün sistemi zayıflatan kronik hastalığı olanlar risk altındadır" dedi. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, son zamanlarda artan gribal enfeksiyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Gribi, influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlayan Yekenkurul, boğaz, burun ve bazen akciğerlere yerleşip enfeksiyona neden olabildiğine dikkat çekti.

KIŞ AYLARINDA AÇIK ALANLARI TERCİH ETMEYİN



Son günlerde grip enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğünü ifade eden Dr. Yekenkurul, "Kış mevsiminde; açık alanların tercih edilmemesi, soğuk havada burun epitelinde virüslerin hızlı çoğalması, kapalı ve kalabalık ortamlarda sık bulunma, güneş ışınlarının azalması, odaların sık sık havalandırılmaması gibi nedenlerle sıklıkla RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) ve influenza gibi solunum sistemini etkileyen virüsleri görüyoruz.

Pandemi döneminde ayrı yaşadığımız için grip gibi viral enfeksiyonları çok görmedik, bu yüzden vücudumuz alışık olmadığımız bir virüs gibi tepki verebilir ve ağır atlatabiliriz. Ayrıca grip dışında nezle yapan diğer virüsleri de veya Covid-19 enfeksiyonunu da görebiliyoruz, hatta birlikte enfekte edebiliyor, böyle bir durumda ağır semptomlar oluşabilir" diye konuştu.



Covid-19'un viral bir hastalık olduğunu ve grip ile benzer semptomlar gösterdiğini belirten Yekenkurul, "Bu sebeple sadece bulgulara göre tanı koymak zordur. Aile hekimi, göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi konuyla ilgili bir hekime başvurmak gerekir" şeklinde konuştu.