Dünyadaki 3. ölüm nedeni! Herkes tehdit altında: Bu hastalık gençleri de pençesine alıyor

Hastalığın erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımlarının önemli olduğunu aktaran Polatlı, öksürük, balgam, nefes darlığı ve her zaman yapılan işlerden çok daha kolay yorulma durumunda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini belirtti. Polatlı, "KOAH'ın tanısı, nefes ölçüm testi ile kolayca konuluyor. Tanısı konulan kişilerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmaları, hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gerekli" diye konuştu.



KOAH tedavisinde nefes açıcı ilaçlar ile hava yollarındaki daralmayı azaltarak hastanın olabildiğince rahatlatıldığını ifade eden Polatlı, "Solunum yetmezliği olan KOAH'lı hastalarda evde oksijen tedavisi ya da evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilmekte. Hastalığın kötü seyretmemesi için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekir. Tedavilerin yanı sıra sağlıklı beslenilmeli, fiziksel aktivite aksatılmamalı" açıklamasını yaptı.