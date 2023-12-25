Dünyadaki en yaygın kanser türü! Riskin en yüksek olduğu kişiler...

"BRCA MUTASYONLARI, ERKEKLERDE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Prof. Dr. Özerhan, şöyle devam etti:

"BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, meme kanseri vakalarının yüzde 3 ila 8'inden, ailesel vakaların yüzde 15 ila 20'sinden sorumludur. Bu mutasyonlara sahip kadınların yaşam boyu meme kanseri riski yüzde 50-80 arasında değişir. BRCA1 mutasyonu taşıyan kadınların yaşam boyu yumurtalık kanserine yakalanma riski ise yüzde 40'tır. BRCA2 mutasyonları da erkek meme kanseri riskini artırmanın yanı sıra prostat, pankreas, safra kesesi, safra kanalı ve malign melanom gibi diğer kanser türleriyle de ilişkilidir."

"ERKEN TEŞHİS MEME KANSERİNİ ÖNLEMENİN BİRİNCİL YOLUDUR"

Meme kanseri riskinin çeşitli yollarla azaltılabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Özerhan, "Emzirme, ilk gebelikte 20 yaş altında olma, egzersiz yapma, antiöstrojen tedavi, daha önce risk azaltıcı meme ameliyatı olma, süt tüketimi, rahim ağzı kanseri geçmişi, düşük kemik mineral yoğunluğu, ilk adetin geç yaşta olması, anovulasyon -yumurtlama olmaması- ve erken menopoz meme kanseri riskini azaltabilen etkenler arasında bulunuyor. Elbette, erken teşhis meme kanserini önlemenin birinci yolu olmaya devam ediyor" diye konuştu.