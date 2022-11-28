Dünyanın en sağlıklı insanları her gün bu besini yiyor! 90 yaşında bile dinç olmanın sırrı…

YABAN MERSİNİ

30'lu yaşlarında yaşlanmayı bırakmış gibi görünen Kari Dugan, "Yaban mersini yemek, her gün yaptığım tek şey" diyor. Neredeyse 60 yaşında ama çok çok daha genç birinin enerjisine ve vücuduna sahip olan kadın bu yöntemin işe yaradığının adeta yaşayan bir kanıtı. Biraz bal ile yaban mersini pişirmeyi ve krep veya ekmeklerin üzerine dökmeyi deneyebilirsiniz.