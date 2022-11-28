Dünyanın en sağlıklı insanları her gün bu besini yiyor! 90 yaşında bile dinç olmanın sırrı…

Bu nedenle 70 yaşındaki dansçıların, 80 yaşındaki paraşütçülerin, 90 yaşındaki dünya rekoru kıran sporcuların ve düzinelerce diğer zinde ve sağlıklı insanın izini sürdüler. Onlara kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne yediklerini sordular. İşte buldukları ortak sonuçlar…
BADEM
Sağlıklı yağlar, lif ve protein açısından zengin olan bu yemişler, aslında birer atıştırmalığın da ötesindedir. Yulaf ezmesi veya yoğurdunuza tat katmak adına tüketebileceğiniz gibi bademleri tatlı tariflerinize ekleyebilir ya da un olarak kullanabilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Dünyanın En Sağlıklı İnsanlarının Sırları'nda yer alan Amy Morosini, "Bazı insanlar suya elma sirkesi koyup gün boyunca yudumluyorlar, ama ben onun tadından nefret ediyorum, bu yüzden onu bir çay bardağına koyup tek seferde" diyor. "Ardından ise tatlı bir meyveden bir dilim yiyerek ekşi tadın önüne geçerim."
Morosini'nin elma sirkeli smoothie tarifi: 1 bardak buz, 1 bardak bebek ıspanak yaprağı, ¾ bardak yeşil üzüm, ¾ bardak ananas dilimi, 1 küçük elma, 1 küçük muz, ½ bardak su, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini pürüzsüz olana kadar karıştırın.
AVOKADO
Bir muzdan daha fazla potasyum içeren avokado, kalp ve bel bölgesi için sağlıklı tekli doymamış yağlar bakımından ve açlığı bastıran lif açısından zengindir. Diler tost yaparken içerisine ekleyebilir ya da smoothie'nize karıştırabilirsiniz.
FASULYE
Lifle dolu olan fasulye, sizi sağlıklı tutmaktan çok daha fazlasını yapar. Kan şekerini düzenlemeye, kolesterolü iyileştirmeye ve genel bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabilirler. Yemek olarak tüketebileceğiniz gibi kek tariflerinde bile kullanılabilecek bu muhteşem besini mutlaka öğünlerinize dahil edin.
YABAN MERSİNİ
30'lu yaşlarında yaşlanmayı bırakmış gibi görünen Kari Dugan, "Yaban mersini yemek, her gün yaptığım tek şey" diyor. Neredeyse 60 yaşında ama çok çok daha genç birinin enerjisine ve vücuduna sahip olan kadın bu yöntemin işe yaradığının adeta yaşayan bir kanıtı. Biraz bal ile yaban mersini pişirmeyi ve krep veya ekmeklerin üzerine dökmeyi deneyebilirsiniz.
KARABİBER
Karabiberin sağlığı olumlu yönde etkileri bulunmaktadır. Karabiber hem antioksidan hem de antibakteriyel olmasının yanı sıra yağ hücrelerinin parçalanmasını uyardığı için kilo vermeye yardımcı olur.
BROKOLİ
Antioksidanlarla yüklü olan brokoli, gerçek bir güç merkezi besindir. Brokoli tek başına tüketilebileceği gibi diğer yemeklerin içerisine eklenebilir ve salatalarda da doyurucu bir etki yaratır.
TARÇIN
Kan şekerini düşürmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kahvenizi şeker eklemeden tatlandırmanın harika bir yoludur.
KAHVE
Kahve sabahları sizi canlandırmanın yanı sıra kalp hastalıklarını diyabeti, diyabet ve bazı kanserler risklerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ekstra faydalı olması için demlemeden önce kahve telvenize baharat ekleyerek farklı tatlar yakalamayı deneyebilirsiniz. Her öğütülmüş kahve kaşığı için filtreye ¼ çay kaşığı öğütülmüş tarçın, kakule veya zerdeçal ekleyebilirsiniz.