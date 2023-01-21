Dünyanın en uzun yaşayanlarının sırrı! Haftada 4 adet...

Loma Linda, Nicoya, Sardinya, Ikaria, ve Okinawa'nın dünyada asırlık nüfusun en yüksek yüzdesine sahip beş bölgesi olarak keşfedildi ve son yıllarda çeşitli araştırmalara konu olundu.
Sardunya: Akdeniz'de dünyanın en uzun ömürlü erkeklerine ev sahipliği yapan büyük bir İtalyan adasıdır. Günde 8 kilometreden fazla yürümek, kemik, kas ve kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayan Sardunya erkekleri için tipiktir. Sardunya diyeti "tam tahıllı ekmek, fasulye, bahçe sebzeleri ve meyvelerden" oluşur. Et, genellikle haftada bir kez yenir. Sınırlı alkol tüketimi var.
Okinawa: Doğu Çin Denizi'nde dünyanın en uzun yaşayan kadınlarına ev sahipliği yapan bir Japon adasıdır. Okinawa'lı asırlık insanlar, üyelerine her zaman yanlarında birinin olduğunu bilmenin güvencesini veren, mali ve duygusal destek sağlayan bir sosyal güvenlik ağları kültürüne sahiptir. Okinawalılar uzun ömürlerini, kendilerini %80 tok hissettiklerinde yemek yemeyi bırakmaları onlar için vazgeçilmez.
Nicoya: Kosta Rika'da, ABD'nin sağlık hizmetlerine harcadığının çok daha azını harcadıkları ve 90 yaşına kadar yaşama şanslarının iki kattan fazla olduğu bir şehir. Yaşama nedenleri, inançları ve aileleri, Nicoyan kültüründe hayati roller oynuyor. Nicoyans işlenmiş gıdalardan kaçınır ve bunun yerine antioksidanlar açısından zengin tropikal meyveler yerler. Suları, kalp hastalığı riskini azaltabilen ve kemik gücünü optimize edebilen elektrolitler kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir.
Ikaria: Yunanistan açıklarında, yaşam süresinin Amerikalılardan sekiz yıl daha uzun olduğu küçük bir adadır. Ikaria sakinlerinde bunama neredeyse yoktur. İkaryalılar " birçok meyve ve sebze, kepekli tahıllar, fasulye, patates ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyetinin bir çeşidini" yerler.
Loma Linda: Kaliforniya'daki bu topluluk, ortalama bir Amerikalıdan on yıl daha uzun yaşıyor. Öncelikle "yapraklı yeşillikler, fındık ve baklagillerden" oluşan vegan bir diyetleri var. Haftada bir gün dinlenerek geçirirler.
Mavi Bölge Diyeti nedir?
Yüksek lif içeren gıdalar ve mevsim sebzeleri tüketirler; mevsiminde bahçe sebzeleri, lahana, ıspanak, karnabahar, şalgam ve pancar, pazı ve karalahana gibi yeşillikler. Tam tahıllar, mevsim meyveleri ve fasulye, Blue Zones yemeklerinin başında gelir.
*Yüksek kaliteli proteinler tüketirler; Ayda bir kez kırmızı et ve haftada iki kez mevsim deniz ürünleri tüketirler.
*Süt tüketimi çok kısıtlı; süt yerine küçükbaş hayvan sütlerinin fermantasyon ürünleri sıklıkla kullanılıyor. Yoğurt, peynir şeklinde.
*Yumurta tüketimi haftada 4-5 adet
*Şeker tüketimi minimal miktarda
*Günde 2 avuç çiğ kuruyemiş tüketirler
*Ekşi mayalı tam tahıl ekmek yerler
*Günlük su tüketimleri 8-10 bardak ve çay, kahve tüketirler
*Doymadan sofradan kalkarlar, akşam yemeğini geç saate bırakmazlar ve hafif gıdaları tercih ederler
Op. Dr. Salim Balin sözlerine şöyle devam ediyor;
Beslenme dışında yaşam tarzları nasıldır?
-Aile ve sosyal bağları güçlüdür.
-Günlük hareket kabiliyetleri üst düzeydedir. 8 kilometreyi bulan hareketleri var.
-Streslerini kontrol edilebilir seviyede tutarlar. Mavi Bölge sakinlerinin meditasyon, dua ederek veya sosyalleşerek stresi azaltmalarına doğal olarak yardımcı olan rutinleri vardır.
Birçok insan daha uzun bir yaşam için sürekli "tarif" arar. Diyet değişiklikleri, günlük hareket ve sosyal hayata dâhil olmak üzere basit yaşam tarzı değişiklikleri sağlığı iyileştirebilir ve ömrü uzatabilir. Her şeyden önemlisi hayat kalitesi yüksek bir ömür için odaklanabiliriz.