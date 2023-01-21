Dünyanın en uzun yaşayanlarının sırrı! Haftada 4 adet...

Hepimizin hayali uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek bazı yöntemler sayesinde mümkün. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgelerde beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları araştırıldığında ise belirli noktalar öne çıkıyor. En uzun yaşam süresine sahip bu bölgelere "mavi bölge" ismi verilirken alışkanlıkları hakkında ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salim Balin çeşitli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:12 PAYLAŞ ABONE OL

Loma Linda, Nicoya, Sardinya, Ikaria, ve Okinawa'nın dünyada asırlık nüfusun en yüksek yüzdesine sahip beş bölgesi olarak keşfedildi ve son yıllarda çeşitli araştırmalara konu olundu.

Sardunya: Akdeniz'de dünyanın en uzun ömürlü erkeklerine ev sahipliği yapan büyük bir İtalyan adasıdır. Günde 8 kilometreden fazla yürümek, kemik, kas ve kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayan Sardunya erkekleri için tipiktir. Sardunya diyeti "tam tahıllı ekmek, fasulye, bahçe sebzeleri ve meyvelerden" oluşur. Et, genellikle haftada bir kez yenir. Sınırlı alkol tüketimi var. Okinawa: Doğu Çin Denizi'nde dünyanın en uzun yaşayan kadınlarına ev sahipliği yapan bir Japon adasıdır. Okinawa'lı asırlık insanlar, üyelerine her zaman yanlarında birinin olduğunu bilmenin güvencesini veren, mali ve duygusal destek sağlayan bir sosyal güvenlik ağları kültürüne sahiptir. Okinawalılar uzun ömürlerini, kendilerini %80 tok hissettiklerinde yemek yemeyi bırakmaları onlar için vazgeçilmez.