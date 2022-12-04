Dünyanın en yaşlı kadını anlatıyor: Uzun yaşamanın sırrı o yiyecekte…

Bunu daha da ileriye taşımak için, özellikle bitter çikolata, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından zengin olduğu için sağlığınız üzerinde belirgin bir rol oynar. Ancak, çikolatanın aşırı tüketilmesi obeziteye ve kardiyovasküler hastalığa neden olabileceğinden ölçülü tüketilmelidir.