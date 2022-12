Dünyanın en yaşlı kadını anlatıyor: Uzun yaşamanın sırrı o yiyecekte…

"Zeytinyağı, daha sağlıklı yağlar olarak kabul edilen antioksidanlarla doludur, temeli tekli doymamış yağ asitleridir. Bu malzeme, gerektiğinde pişirdiğiniz hemen hemen her şeyde kullanılabilir, özellikle sebze veya et kızartmalarında, yemeklerinize eklemesi çok kolay ve evinizde mutlaka bulunduracağınız bir malzemedir."

"Günde bir ila iki yemek kaşığı tüketmek sağlıklı bir yaşam tarzınızı sürdürmek için yeterlidir." Bu bilginin doğrulu ise yakın zamanda Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan bir çalışma ile desteklendi.