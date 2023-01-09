Düşük riskini 7 kat artırıyor! Hamilelikte buna dikkat...

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, hamilelikte ağız ve diş sağlığının önemine değindi. 'Her hamilelik anneye bir diş kaybettirir' düşüncesinin yanlış bir inanç olduğunu söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bilimsel kanıt olmadığını ifade etti. Hamile kişilerin D vitamini, günlük bin 200 ila bin 500 miligram kalsiyum, C ve B12 vitamininden zengin gıdalar alması gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu, gıdalarla yeterli kalsiyum alınamaması durumunda bebeğin gelişimi için gerekli olan miktarın annenin kemiklerinden karşılandığını, dişlerden kalsiyum çözünmesi olmayacağını belirtti.





"İlk 3 aylık dönem, hamileliğin en hassas olduğu dönemdir"

Dt. Tuğçe Serdaroğlu, hamilelikte hangi dönemde diş tedavisi yapılacağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamilelik dişlerin tedavisi açısından 3 dönemde incelenir. 0 ile 3 aylık dönem, 3 ile 6 aylık dönem ve 6 ile 9 aylık dönem. 0 ile 3 aylık dönem hamileliğin en hassas olduğu dönemdir. Ağrıya neden olan ve müdahale edilmediğinde anneye ve bebeğe zarar verebilecek durumlarda diş hekimine gidilmelidir. 3 ile 6 aylık dönem hamilelik sonuna kadar ertelenmesi uygun olmayan diş çekimleri, dolgular, kanal tedavileri yapılabilir. Müdahalelerin yapılması için en uygun dönemdir. 6 ile 9 aylık dönemde ise bebek anne karnında oldukça büyümüştür ve doğum yaklaşmaktadır. İlk 3 aylık dönemde olduğu gibi acil tedaviler dışında herhangi bir uygulama yapılmamalıdır" diye konuştu.