Dut Kilo Yapar Mı? Yaş ve Kuru Dut Kilo Aldırır Mı?

Beslenmesine ve kilo kontrolüne dikkat eden bireyler, tükettikleri gıdaların kiloya etkisini araştırmaktadır. Oldukça faydalı bir yemiş olan dutun, hem kilo vermek hem kilo almak isteyen kişiler tarafından kiloya etkisi merak edilmektedir. Diyet programına eklemeden önce kuru dut kilo yapar mı, dut kilo aldırır mı bilmekte fayda vardır. Sizler için hazırladığımız içerikte dutun kiloya etkisi hakkında tüm merak edilenler yer almaktadır.

Dut Kilo Aldırır Mı?

İçerdiği vitaminler ve özler sayesinde hayli faydalı bir meyve olan dut, şekerli yapısıyla tatlı krizlerini bastırmak için diyet listelerinde yer alması gereken gıdalardan birisidir. Yüksek oranda lif bulunduran dut meyvesi, metabolizmayı hızlandırma ve tok tutma özelliklerine sahip olduğu için kilo kontrolü diyetlerinde yer alması önerilmektedir. 1 adet yaş dut yaklaşık olarak 5 kaloridir, dutun kilo aldırması için çok fazla tüketilmesi gerekmektedir.

Kuru Dut Kilo Aldırır Mı?

Sağlıklı bir vücut ve direnç için sıklıkla tüketilen yemişlerden kuru dut, antioksidan olmak üzere insan vücuduna pek çok faydalı öz içermektedir. Şeker oranı yüksek olduğu için doğal tatlı niyetine tüketilebilen kuru dut metabolizmayı hızlandırma, vücut direncini arttırma ve enerji verme özellikleri sayesinde adeta kendi küçük faydası büyük bir atom meyve. Kuru dut metabolizmayı hızlandırma özelliğine sahiptir ancak aşırı tüketim yapıldığı zaman içerdiği yüksek oranda şeker yüzünden kilo almaya yol açabilir. Diğer tüm gıdalarda olduğu gibi kuru dutu da diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının önerdiği şekilde, kararında tüketmek hem sağlık hem de kilo kontrolü için en sağlıklı seçenektir.