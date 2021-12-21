Duygulara dikkat! Hissettikleriniz kalp krizi riskini %24 artırıyor

JAMA Network Open adlı uluslararası dergide yayınlanan çalışmada 21 ülkeden 118.706 kişi incelendi. Bu inceleme sırasında kişilerin, yaşam tarzları, nasıl bir hayat sürdükleri ile sağllıkları arasındaki ilişki incelemeye tabi tutularak geliştirilen hastalıklar tespit edildi.

RİSK ARTIŞI %30

Aile üyeleri arasında boşanma, işsizlik, yas ve ciddi hastalık gibi stresli olaylar kaydedildi ve kalp krizi ve felç riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Toplam risk artışı kalp krizi için yüzde 24 ve felç için yüzde 30 olarak bulundu.

Önceki araştırmalarda stresin vücut üzerindeki etkilerinin uzun ve kısa vadede etkileri incelense de, son yapılan araştırmalar durumun ciddiyeti ile ilgili çok daha büyük veriler edildi. Kalp atış hızını ve kan basıncını artıran stres hormonlarının salınması, vücutta büyük etkiler ortaya çıkarabiliyor.

"DAMARLARDA İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR"

Harvard'dan yapılan bir araştırma, beynin stresi işleyen bölümünün bağışıklık aktivitesini değiştiren ve arterlerde iltihaplanmaya neden olan sinyaller gönderebildiğini buldu. Fakat yapılan yeni çalışma, stresin ani mi yoksa uzun vadeli bir etkisinin olup olmadığı bu noktada tespit edilemedi. Stres seviyesi çok yüksek olan kişilerde, kardiyovasküler hastalık için neden daha fazla risk oluştuğu tam olarak belirlenemiyor. Ancak ateroskleroz veya kan pıhtılaşması gibi kalp-damar sağlığı sorunları, stresten etkilendiği net olarak belirlendi.