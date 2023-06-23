Duygusal yeme bozukluğuna dikkat! Meğer arkasında yatan asıl neden...

"FİZİKSEL AÇLIK SABIRLIDIR"

Duygusal açlığın, fiziksel açlıktan nasıl ayırt edildiğinden bahseden Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, "Fiziksel açlık vücuda yakıt sağlamak ve beslenme arzusundan kaynaklanır. Amaç yerine getirilince yemeyi bırakırsınız. Yemenin ardındaki maksat fiziksel bir açlığa dayanıyorsa, suçluluk ya da utanma duygusu ortaya çıkmaz. Fiziksel açlık sabırlıdır, bilinçli seçimler yeme farkındalığı içerir" ifadelerini kullandı.

Duygusal açlık yaşayan kişilerin ise yeme davranışı öncesi ve sonrası 5 farklı gerekçe dile getirdiklerini ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Hamarat, bunları şu şekilde sıraladı: