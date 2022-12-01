Düzenli tüketimi kansızlığı bitiriyor! Bağışıklığın ilacı bu besinden günde 1 porsiyon yetiyor...

Boynuzlu kavun, sıradan bir meyve sepetinde bulabileceğiniz bir meyve olmasa da, beslenmenize dahil etmek sağlığınız için iyi olabilir. İşte boynuzlu kavununun faydaları ve nasıl yenileceğine dair ipuçları…
ÇOK ÇEŞİTLİ TEMEL BESİNLER İÇERİR
Boynuzlu kavun, birçoğu sağlığı olumlu yönde etkileme yeteneğinde önemli rol oynayan bir dizi vitamin ve minerale sahiptir.
Tek bir boynuzlu kavun(209 gram) aşağıdaki besinleri sağlar:
Boynuzlu kavun esas olarak sudan oluşur ve nispeten düşük kalori, karbonhidrat ve yağ içerir. Kalorisinin yaklaşık %16'sı, diğer meyvelerle karşılaştırıldığında nispeten yüksek olan proteinden gelir. Bu benzersiz besin dağılımı onu kilo vermek isteyenler için de ideal bir meyve olmasını sağlar.
ANTİOKSİDAN DEPOSU
Boynuzlu kavun sadece besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok güçlü antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, vücudunuzdaki oksidatif stresin neden olduğu hücresel hasara karşı koruma sağlayabilen, belirli gıdalarda bulunan bileşiklerdir. Oksidatif reaksiyonlar insan metabolizmasının normal bir parçası olmasına rağmen, çok fazla oksidatif gerilim zamanla iltihaplanmaya ve bozulmuş hücresel fonksiyona neden olabilir.
Boynuzlu kavun gibi antioksidan açısından zengin gıdaları yeterli miktarda tüketerek bu potansiyel hasarı en aza indirebilirsiniz. Bu meyvedeki ana antioksidanlar C vitamini, A vitamini, çinko ve luteindir. Bu besinlerin birlikte alınması inflamasyonu azaltmada ve diyabet, kalp hastalığı ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıkları önlemede rol oynar. Ayrıca meyvenin özünde bulunan yenilebilir tohumlar, antioksidan özelliklere sahip başka bir besin olan E vitamini sağlamaktadır.
SAĞLIKLI KAN HÜCRESİ ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDER
Boynuzlu kavun iyi bir demir kaynağıdır ve günlük ihtiyaçlarınızın yaklaşık %13'ünü sağlar. Kırmızı kan hücreleri, vücudunuzda oksijen taşımak için kullanılan hemoglobin adı verilen demir içeren bir maddeyi depolar. Bu nedenle, vücudunuzun uygun oksijenasyon için yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi üretmesi için yeterli miktarda demire sahip olması gerekir.
Boynuzlu kavun gibi bitki demir kaynakları heme demir olarak bilinen bir mineral formu içerir. Bu form, hayvansal kaynaklardan gelen hem demir kadar verimli bir şekilde emilmez. Bununla birlikte, hem olmayan demiri C vitamini ile birlikte tüketmek emilim oranını artırır. Boynuzlu kavun da heme olmayan demir içeriğine karşın önemli miktarda C vitamini sağlar. Bu, meyvede bulunan demirin emilimini artırarak kırmızı kan hücresi üretimini ve oksijen taşınmasını desteklemek için daha etkili hale getirebilir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Boynuzlu kavunun glisemik indeksi düşüktür, yani yedikten sonra kan şekerinde önemli bir artışa neden olmaz. Ek olarak, glikoz (şeker) ve insülin metabolizmasına doğrudan katılan bir mineral olan zengin bir magnezyum kaynağıdır. Yapılan bir çalışma, bu kavun özütünün diyabetik farelerde kan şekerini önemli ölçüde azalttığını, ancak normal kan şekeri seviyelerine sahip hayvanlarda etkili olmadığını gösterdi. Sonuç olarak, kiwano kavunun insanlarda kan şekerini etkileyip etkilemediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da çalışma sonuçları olumlu olabileceğini gösteriyor.
SIVI ALIMINI DESTEKLER
Tek başına suyun genellikle hidrasyon ile eşanlamlı olduğu düşünülür. Bununla birlikte, sağlıklı sıvı seviyelerini korumak için potasyum, magnezyum ve sodyum gibi elektrolitler de gereklidir. Boynuzlu kavunun yaklaşık %88'i sudan oluşur ve karbonhidrat ve elektrolitler içerir. Bu da vücut için gerekli sıvı seviyelerini artırmak için faydalı olmasını sağlar. Sıcak bir yaz gününde veya yoğun bir egzersizden sonra boynuzlu kavun gibi bir meyve atıştırmak, gün boyunca enerjinizi korumanıza ve yeterli sıvı alımına yardımcı olabilir.
RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR
Boynuzlu kavunu, akıl sağlığı ve sağlıklı beyin fonksiyonlarının korunması ile yakından ilgili iki mineral olan magnezyum ve çinkoyu bol miktarda içerir. Hem magnezyum hem de çinko, ruh halini etkileyen ve depresyon ve anksiyete gibi ruh hali ile ilgili bazı bozukluklarla bağlantılı olan nörotransmitterlerin üretilmesinde yer alır. Bir çalışma, 126 kişide hafif depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde magnezyum kullanımını değerlendirdi. Magnezyum alanlar semptomlarında önemli gelişmeler bildirdiler.
Genel olarak, magnezyum ve çinkonun ruh halini iyileştirme veya depresyonu önleme ve tedavi etmedeki rolünü daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak kiwano kavunu gibi bol miktarda mineral açısından zengin yiyecekler yemek kesinlikle kötü bir etki yaratmaz.
DİĞER FAYDALARI
Özellikle boynuzlu kavununun sağlık üzerindeki etkisine odaklanan araştırma çok azdır. Bununla birlikte, içerdiği besinlerin çoğunun vücudunuzun sistemlerini başka şekillerde desteklediği bilinmektedir:
Kemik sağlığını destekler: Bu meyve, magnezyum, C vitamini ve çinko dahil olmak üzere kemiğin yeniden şekillenmesini ve kemik gücünün korunmasını destekleyen besinler sağlar.
Sağlıklı cildi teşvik eder: Boynuzlu kavundaki C vitamini ve su, kollajen üretimini, yara iyileşmesini ve güneş hasarından korunmayı destekleyebilmektedir.
Kalp sağlığını destekler: Boynuzlu kavun zengin bir magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Bu mineraller iltihaplanmayı azaltabilir, arteriyel plak birikimini önleyebilir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.
Bağışıklığı güçlendirir: Kiwano kavunu ayrıca sağlıklı bir bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan C vitamini, çinko, demir ve magnezyum gibi birçok besin sunar.
Beslenmenizi daha sağlıklı bir hale getirmek için tek bir besene yönelmek doğru olmadığı gibi dengeli bir şekilde eklenmesi önemli farklar yaratabilir.
NASIL YENİR?
İlk bakışta, boynuzlu kavunun yenmesi zor gibi görünebilir. Çünkü dış kabuğu kalındır ve küçük sivri uçlarla kaplıdır. Meyve olgunlaşmadan önce koyu yeşildir, ancak olgunlaştıkça kremsi bir portakal rengi olur. Kabuğu yenilebilir olsa da, çoğu kişi sadece içini yemeyi tercih eder. Genelde tohumları ile beraber tüketilir. Çünkü çok miktarda olmaları onları posadan ayırmayı zorlaştırır.
Kabuğunu yemeyi düşünüyorsanız, önce sivri uçları kestiğinizden emin olun. Boynuzlu kavununun tadı hafif ve tatlıdır. Tadı yakın akrabası olan salatalığa benzer. Çok olgunlaştığında, bir miktar muz aroması da algılayabilirsiniz. Bir boynuzlu kavunu yemenin en basit yolu, onu dilimleyerek açmak ve posayı doğrudan kabuğundan kaşıkla almaktır. Bazı insanlar lezzetini arttırmak için biraz tuz veya şeker ekler. Taze veya pişmiş olarak yenebilir. Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız, posayı smoothie'lere ekleyebilir veya yoğurt, granola veya dondurmalı dondurmanın üzerine kullanabilirsiniz. Ayrıca soslara ve yemeklere lezzetli bir katkı sağlar.