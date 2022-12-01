Düzenli tüketimi kansızlığı bitiriyor! Bağışıklığın ilacı bu besinden günde 1 porsiyon yetiyor...

Boynuzlu kavunun glisemik indeksi düşüktür, yani yedikten sonra kan şekerinde önemli bir artışa neden olmaz. Ek olarak, glikoz (şeker) ve insülin metabolizmasına doğrudan katılan bir mineral olan zengin bir magnezyum kaynağıdır. Yapılan bir çalışma, bu kavun özütünün diyabetik farelerde kan şekerini önemli ölçüde azalttığını, ancak normal kan şekeri seviyelerine sahip hayvanlarda etkili olmadığını gösterdi. Sonuç olarak, kiwano kavunun insanlarda kan şekerini etkileyip etkilemediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da çalışma sonuçları olumlu olabileceğini gösteriyor.

Tek başına suyun genellikle hidrasyon ile eşanlamlı olduğu düşünülür. Bununla birlikte, sağlıklı sıvı seviyelerini korumak için potasyum, magnezyum ve sodyum gibi elektrolitler de gereklidir. Boynuzlu kavunun yaklaşık %88'i sudan oluşur ve karbonhidrat ve elektrolitler içerir. Bu da vücut için gerekli sıvı seviyelerini artırmak için faydalı olmasını sağlar. Sıcak bir yaz gününde veya yoğun bir egzersizden sonra boynuzlu kavun gibi bir meyve atıştırmak, gün boyunca enerjinizi korumanıza ve yeterli sıvı alımına yardımcı olabilir.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR

Boynuzlu kavunu, akıl sağlığı ve sağlıklı beyin fonksiyonlarının korunması ile yakından ilgili iki mineral olan magnezyum ve çinkoyu bol miktarda içerir. Hem magnezyum hem de çinko, ruh halini etkileyen ve depresyon ve anksiyete gibi ruh hali ile ilgili bazı bozukluklarla bağlantılı olan nörotransmitterlerin üretilmesinde yer alır. Bir çalışma, 126 kişide hafif depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde magnezyum kullanımını değerlendirdi. Magnezyum alanlar semptomlarında önemli gelişmeler bildirdiler.

Genel olarak, magnezyum ve çinkonun ruh halini iyileştirme veya depresyonu önleme ve tedavi etmedeki rolünü daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak kiwano kavunu gibi bol miktarda mineral açısından zengin yiyecekler yemek kesinlikle kötü bir etki yaratmaz.