Ecza dolaplarını boşaltıyor! Tüm ağrıların çaresi "doğal ağrı kesici" o besin...

Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.

Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.