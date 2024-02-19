Eczacı uyardı: Salgın hastalıklardan korunmak için...

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk havanın etkisiyle gribal enfeksiyon şikayetleri arttı. Bu doğrultuda uyarılarda bulunan eczacılar, vatandaşların iklim şartlarına göre giyinmeleri ve hastalığa yakalandıktan sonra mutlaka doğru tedaviyi uygulamaları konusunda uyarılarda bulundu. Temaslardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan eczacılar, maske takılması konusunda da tavsiyelerde bulundu.



Akbaş yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bulunduğumuz iklim şartlarında bir sürü şu anda Covid-19'a benzeyen soğuk algınlığı mevcut, bu hastalıklardan korunmanın değişik yöntemleri var yani hastaların öncelikle, hastalanmadan önce kendilerini iklim şartlarına göre korumaları gerekiyor. Kış aylarından olduğumuzdan dolayı sıkı giyinmeleri, aşırı terlememeleri ve hastalık hali oluşmadan koruma yöntemlerini kendi üzerlerinde denemeleri gerekmektedir. Ve bu yöntemlerden biri de bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yöntemlerini yapmak lazım. Bunlardan biride düzgün bir şekilde aşımızı olmamız gerekiyor. Bünyemizin durumuna göre grip aşımızı olmamız gerekiyor. Bunun yanında yapmamız gereken doğal ürünler kullanmak, vitamin oranı yüksek olan, vücudumuzu dinç tutabilecek vitamin ve minarelere ihtiyacımız olmaktadır. Bunu da uzman kişilerden almak lazım ve bu işin uzmanı olan eczacılardan temin etmemiz gerekiyor. Nezle, grip olan koronanın devamı olan mevcut virüsler bünyemizde gezip duruyor ve sürekli mutasyona uğruyor. Grip olur olmaz antibiyotiğe sarılmamamız gerekiyor. Kafamıza göre ilaç kullanmamamız gerekiyor mutlaka uzman bir hekime danışıp öyle almamız gerekiyor. Şu dönemde temaslardan kaçınmalıyız, toplu ortamlarda fazla bulunmamaya dikkat etmeliyiz" dedi.





"COVİD-19 DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ MASKELERİ TAKMAYA DEVAM EDELİM"

Şu dönemde koruyucu maskeleri pandemi döneminde olduğu kadar, olmasa da dahi korunacak ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Maske kullanımı kesinlikle yaygınlaşması gerekiyor. Yoksa beraber bindiğimiz otobüste veya bulunduğumuz kahvehanede, arkadaş ortamlarında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ya herhangi bir ortamda tokalaşmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü virüslerin bulaşma yolları var bunlardan sakınmalıyız" diye konuştu.