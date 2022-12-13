Efor Testi HR Değeri Nedir? Efor Testi Max HR Kaç Olmalı, Normal Değerleri Ne?

Fiziksel aktivite sırasında yapılan efor testi HR değeri kaç olmalı sorusu, hastaların kafasını kurcalayan bir konudur. Özellikle, ileri yaştaki insanlarda görülen kalp ritim bozukluğunu anlamayı sağlayan efor testi Max HR nedir diye merak edenler vardır. İdeal değerlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler, efor testi sonucu kaç olmalı sorusuna yanıt arar. Koşarken kalp atışı kaç olmalı sorusu ise bir diğer merak konusudur. Peki sağlıklı bir insanda efor testi normal değerleri kaç olmalıdır?

Efor Testi HR Değeri Kaç Olmalıdır?

Efor elektrokardiyogramı (EKG) veya halk arasında bilinen adıyla efor testi, hastaların veya sporcuların fiziksel egzersiz sırasında kardiyak aktivitesinin kaydedilmesini sağlar. Bu testin yapılmasının temel amacı, günlük yaşamda yapılan benzer aktiviteler sırasında kalbin vereceği tepkiyi saptamak ve analiz etmektir. Göğüs kısmında meydana gelen ağrıların nedenini anlamak, kalbin ritimlerini takip etmek için miyokard enfarktüsünden sonra veya farklı türdeki bir kalp hastalığının takibinin yapılması için bu test uygulanabilir.

Çok sayıda kişi, efor testi sonucundaki HR ve Max Hr değeri kaç olmalıdır diye düşünür. İdeal değer, yaşa bağlı olarak değişir. Buna göre, sağlıklı bir yetişkinde HR değeri, 60-100 arasında olmalıdır. Bu oran sporcularda, 45 ila 60 seviyelerine kadar düşer. 65 yaş üstü bireylerde ise 70 ile 73 ideal kabul edilir. Maksimum HR değeri, erkeklerde 220 - Yaş, kadınlarda ise 210-Yaş formülü kullanılarak hesaplanır. Efor kapasitesi ise bir kişinin ne kadar yürüyebildiğini ifade eder. Yetişkin ve sağlıklı bir erkeğin 10-12 MET, kadının ise 8-10 MET seviyesine ulaşması beklenir.

Efor Testi Nasıl Yapılır?

Efor testi, herhangi bir devlet hastanesinde veya özel bir klinikte, bir kardiyoloji uzmanının kontrolünde yapılır. Ortalama olarak 17 ve 20°C arasındaki serin bir alanda gerçekleşir. Odanın içinde koşu bandı, bisiklet ve tedbir amaçlı resüsitasyon ekipmanı bulunur. Hasta bu aletlerin üzerinde egzersiz yaparken, uzmanlar EKG kaydı alır. Kişinin hızına doktor karar verir ve bu şekilde kalp ritmi ölçülür.