Eğer yaranız bu süre içerisinde iyileşmiyorsa dikkat! Uzuv kaybına neden olabilir...

YANLIŞ YARA TEDAVİSİ HAYATI TEHDİT EDEBİLİR

Yara ünitesinin temel amacının, kronik yaraların iyileşmesini engelleyen sebepleri bularak bu sebepleri ortadan kaldırmak ve yaranın iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamak olduğuna değinen Prof. Dr. Tuğ, "Yara ünitesi bu amaçla oluşturulmuş özel bir birimdir. Ünitenin araç gereçleri, ergonomik yapısı yara bakımına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yara ünitesinde yara bakımı eğitimi almış uzman kişiler çalışır. Yara bakımı uzman kişiler tarafından verilmediği takdirde hastanın yarasının olduğu uzvunun kaybı ve hayatını tehdit edebilecek yanlış tedavilerin yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu ünitede yara bakımına ek olarak hasta ve yakınlarının yaranın önlenmesi ve bakımı ile ilgili eğitimleri de yapılır" diye konuştu.