Egzama Bulaşıcı Mı? Eldeki ve Saçtaki Egzama Başkasına Bulaşır Mı, Vücuda Yayılır Mı?

Bireylerin yaşamını oldukça olumsuz etkileyen hastalıklar arasında yer egzama, birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Vücudun birçok farklı bölümünde oluşabilen egzama hastalığı, elde ve saçta da gelişmesi itibariyle başkalarına bulaşır mı sorusunu da akıllara getirmektedir. Çok ciddi bir sağlık problemi olmamasına karşın ciltte sebep olduğu kötü görünüm sebebiyle hastalar için oldukça rahatsız edici bir durum olan egzama bulaşıcı mı ve vücuda yayılır mı gelin hep beraber cevaplayalım.

Egzama Nedir?

Egzama (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterize bir deri hastalığı olan egzama, kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Sebebi hastalığın çeşidine göre değişkenlik gösteren bu hastalık, genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık genellikle bir uyarana karşı cildin vermiş olduğu cevap şeklinde ortaya çıkar. Bu uyaran, iç veya dış kaynaklı olabilir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir. Bu kişilerde hastalık, uyaranla temas sonrasında hemen ortaya çıkabileceği gibi uyaran maddeye belirli bir süre maruz kalınması sonrası da kendini gösterebilir. Alerjik kaynaklı egzamalar, bazı besin türlerinin tüketilmesi ile de ilişkili olabilmektedir. Bunların haricinde stres ve dolaşım sorunları da egzama hastalığının bilinen nedenleri arasında yer alır.

Egzama belirtileri nelerdir?

Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama hastalığı, genel olarak tüm hasta bireylerde aynı belirtileri gösterir. Bu belirtilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Ciltte kuruluk

Kaşıntı

Kabarcık oluşumu

Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

Kızarıklık

İltihap

Saç derisinde kepeklenme

Deride çatlama

EgzamaHastalığı Çeşitleri Nelerdir ve Bulaşıcı Mıdır?

Egzama hastalığı, oluşum nedenine göre aşağıdaki çeşitlere ayrılır:

El Egzaması

Atopik Egzama

Seboreik Egzama

Kontakt Egzama

Numuler Egzama

Asteatotik EgzamaStres Egzaması

Egzama bulaşıcı bir hastalık değildir. Egzamanın oluşmasının sebebinde genetik faktör etkili olmaktadır. Bu hastalık, çocukluk döneminde ortaya çıkarak görülebilecek olan cilt reaksiyonu olarak bilinir.

Egzama tanısı nasıl konulur?

Egzama tanısı, genellikle klinik muayene ile konulur. Alerji (immünoloji) uzmanı ve cildiye uzmanı tarafından muayeneye alınan hastanın detaylı öyküsünün alınması oldukça büyük önem taşır. Hastalığın hafifleyip şiddetlendiği dönemler ve bireyde yol açtığı semptomlar detaylı bir şekilde öğrenilir. Fiziki muayene sonucunda vücuttaki kızarık ve kaşıntılı bölgelerin incelenmesi, genetik yatkınlık gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması sonucunda hastalığın teşhisi konulabilmektedir. Bunun yanı sıra hastalığın tanısında, alerji testlerinden de yararlanılabilmektedir.

Egzama Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Egzama hastalarının bu faktörlere dikkat ederek, egzamalarını önleyebilmeleri mümkün olmaktadır:

Günlük cilt bakım rutini oluşturmak ve cildi sağlıklı tutmak için uzman doktorun tavsiyelerine uymak

Nemi hapsetmeye yardımcı olmak için cildi kuruttuktan hemen sonra nemlendirici krem veya merhem sürmek

Sıcak yerine ılık duş almak

Her gün en az 3 litre su içmek

Çok sıcak ortamlardan ya da terlemekten kaçınmak

Pamuklu ve doğal malzemelerden yapılmış bol giysiler tercih etmek

Stresten uzak durmak

Cildin kaşıntılı bölgelerini kaşımaktan veya ovalamaktan kaçınmak